Petrolio, svolta tra Stati Uniti e Venezuela: Trump annuncia un accordo su oltre 65 miliardi di barili

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Washington punta al controllo maggioritario di una parte delle riserve venezuelane mentre Caracas apre a nuovi investimenti nel settore energetico. L’intesa potrebbe ridisegnare gli equilibri internazionali del greggio, ma restano da chiarire diversi aspetti operativi e giuridici

Una nuova e potenzialmente storica fase si apre nei rapporti tra Stati Uniti e Venezuela. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un vasto accordo petrolifero con Caracas, definendolo il più grande mai concluso nel settore. Secondo quanto comunicato dal presidente, l'intesa consentirebbe agli Stati Uniti di ottenere il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del Venezuela. (Reuters)

L'operazione avrebbe una portata che va ben oltre il semplice approvvigionamento di greggio. L'obiettivo dichiarato da Washington è aumentare la disponibilità di petrolio, rafforzare la sicurezza energetica degli Stati Uniti e creare le condizioni per una riduzione dei prezzi dei carburanti.

Allo stesso tempo, Caracas punta sull'arrivo di capitali e tecnologie indispensabili per rilanciare un'industria petrolifera che dispone di risorse enormi, ma che necessita di investimenti e di un profondo ammodernamento delle infrastrutture.

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Trump annuncia il maxi accordo petrolifero con il Venezuela

Secondo quanto annunciato da Donald Trump, l'intesa sarebbe stata costruita attraverso il lavoro dell'amministrazione statunitense con il governo venezuelano guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez e con la partecipazione di operatori privati.

Il punto centrale riguarda oltre 65 miliardi di barili di petrolio appartenenti alle riserve provate venezuelane. Trump sostiene che gli Stati Uniti abbiano ottenuto una posizione di controllo maggioritario attraverso una partnership con il settore privato e senza costi diretti per i contribuenti americani. (Reuters)

La dimensione dell'operazione diventa ancora più significativa considerando il peso del Venezuela nel panorama energetico internazionale. Il Paese possiede circa 303 miliardi di barili di riserve petrolifere provate, tra le più grandi al mondo. (The Guardian)

Quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati

Uno degli elementi più importanti riguarda gli investimenti necessari per riportare a pieno regime parte dell'industria venezuelana.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha indicato la prospettiva di circa 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela. Da parte venezuelana si parla dello sviluppo di 17 aree petrolifere strategiche, con importanti ricadute economiche e fiscali per Caracas. (euronews)

Gli investimenti dovrebbero essere destinati soprattutto alla modernizzazione degli impianti petroliferi, all'aumento della capacità estrattiva e alla riqualificazione di infrastrutture che hanno risentito di anni di scarsi investimenti.

Ed è proprio questo uno dei nodi dell'accordo: possedere enormi quantità di petrolio nel sottosuolo non significa poterle immettere rapidamente sul mercato.

Perché il petrolio del Venezuela è così importante

Il Venezuela rappresenta un caso particolare nel mercato energetico mondiale. A fronte di riserve gigantesche, la produzione effettiva rimane molto inferiore alle potenzialità del Paese.

Anni di difficoltà economiche, deterioramento delle infrastrutture, carenza di investimenti e instabilità politica hanno fortemente limitato la capacità produttiva venezuelana. Per questo motivo, un massiccio ingresso di capitali e compagnie petrolifere internazionali potrebbe avere conseguenze rilevanti nel medio e lungo periodo.

Il rilancio non sarebbe comunque immediato. Riattivare e modernizzare pozzi, raffinerie, oleodotti e strutture logistiche richiede tempo e investimenti considerevoli.

Trump punta alla riduzione del prezzo della benzina

Sul fronte americano, uno degli obiettivi politici ed economici più evidenti riguarda il costo dell'energia.

Trump sostiene che l'aumento dell'offerta derivante dal petrolio venezuelano possa contribuire ad abbassare il prezzo del greggio e, di conseguenza, quello della benzina negli Stati Uniti.

L'annuncio arriva infatti in una fase caratterizzata da forti pressioni sui mercati energetici internazionali e da una riduzione delle riserve strategiche americane. Secondo le informazioni disponibili, all'inizio di agosto la Strategic Petroleum Reserve statunitense era scesa sotto i 300 milioni di barili. (ABC News)

Tuttavia, l'effetto concreto sui prezzi alla pompa dipenderà da numerosi fattori: tempi di aumento della produzione venezuelana, andamento della domanda mondiale, decisioni degli altri grandi produttori e situazione geopolitica internazionale.

Cosa potrebbe cambiare sul mercato mondiale del petrolio

Se l'accordo verrà attuato nelle dimensioni annunciate, le conseguenze potrebbero andare oltre i rapporti bilaterali tra Washington e Caracas.

Un aumento consistente della produzione del Venezuela potrebbe infatti modificare gli equilibri tra i principali Paesi produttori di petrolio, incidere sull'offerta globale e aumentare il peso degli Stati Uniti nella gestione di una delle maggiori riserve energetiche del pianeta.

La partita riguarda quindi contemporaneamente energia, geopolitica e sicurezza economica.

Per Washington significherebbe assicurarsi un accesso privilegiato a enormi risorse petrolifere relativamente vicine al territorio statunitense. Per Caracas rappresenterebbe invece la possibilità di attrarre investimenti, creare occupazione e recuperare capacità produttiva.

Restano da chiarire i dettagli dell'intesa

Nonostante la portata dell'annuncio, è importante distinguere tra quanto dichiarato politicamente e ciò che sarà concretamente realizzato.

Al momento non sono stati resi pubblici tutti i dettagli relativi alla struttura dell'accordo, alle aziende private coinvolte e alle modalità attraverso le quali verrà esercitato il controllo maggioritario statunitense. Sono inoltre emersi interrogativi sulla compatibilità dell'operazione con la legislazione venezuelana relativa alla proprietà delle risorse petrolifere. (Reuters)

La vera portata della maxi intesa petrolifera tra Stati Uniti e Venezuela dipenderà quindi dalla sua applicazione concreta. Se gli investimenti annunciati arriveranno e la produzione riuscirà realmente ad aumentare, l'accordo potrebbe diventare uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni nel mercato mondiale dell'energia.