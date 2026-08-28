Report, il biasimo di Ranucci divide l'Italia: tra accuse di golpe e difese della libertà di stampa

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La notizia della rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report ha scosso il mondo dell'informazione italiana. Il celebre programma di inchiesta della Rai, da sempre simbolo di giornalismo libero e scomodo, si trova al centro di una bufera politica che rischia di minare la credibilità del servizio pubblico.

Le accuse della politica: tra golpe e editto Meloni

Le reazioni non si sono fatte attendere. Elisabetta Floridia, esponente del Movimento 5 Stelle, ha parlato senza mezzi termini di “un vero e proprio golpe” e di “editto Meloni”, richiamando alla memoria le ingerenze politiche del passato sulla stampa. Anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha sottolineato come “la destra ha ottenuto il suo obiettivo”, lasciando intendere che la rimozione sia una punizione per le inchieste scomode condotte da Ranucci. Il centrodestra, invece, applaude: Matteo Salvini ha dichiarato che è “giusto così”, ribadendo l'importanza di fare chiarezza sull'operato del giornalista.

Il silenzio di Gabanelli e le possibili ragioni della scelta

Milena Gabanelli, storica conduttrice di Report e mentore di Ranucci, ha risposto con un laconico “no comment”, alimentando ulteriori speculazioni. La decisione potrebbe essere legata ai recenti ascolti o a pressioni interne alla Rai, ma ciò che emerge con chiarezza è una crescente tensione tra informazione e politica. La libertà di stampa torna al centro del dibattito pubblico, mentre il futuro di Report resta incerto.

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Un caso che interroga la democrazia italiana

La questione non riguarda solo il destino di un programma televisivo, ma tocca nervi scoperti della vita democratica del Paese. La rimozione di un volto simbolo del giornalismo investigativo solleva interrogativi sulla trasparenza e l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo. In un panorama mediatico sempre più polarizzato, il caso Ranucci rischia di approfondire la frattura tra schieramenti politici e di indebolire la fiducia dei cittadini nell'informazione.