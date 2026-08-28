Italiano arrestato in Spagna per la morte della compagna a Isla Cristina

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La vittima, una donna tedesca di 47 anni, è stata trovata senza vita vicino alla spiaggia di Punta del Caimán. La Guardia Civil ha fermato il compagno sessantenne

Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver ucciso la propria compagna, una donna di nazionalità tedesca di 47 anni. Il fermo è avvenuto il 28 agosto 2026 a Isla Cristina, località costiera della provincia di Huelva, nella regione meridionale dell’Andalusia.

L’uomo è considerato il presunto responsabile dell’omicidio, ma la sua posizione dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate alla Guardia Civil.

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Il corpo ritrovato vicino alla spiaggia di Punta del Caimán

Il corpo della donna è stato individuato in strada, nei pressi della spiaggia di Punta del Caimán, una delle zone turistiche più conosciute di Isla Cristina. Secondo le prime informazioni, la vittima presentava numerose ferite da arma da taglio.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8:50 da alcuni passanti, che hanno contattato il servizio di emergenza 112 dell’Andalusia dopo aver notato la donna priva di sensi lungo l’Avenida del Atlántico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale di soccorso. Per la quarantasettenne, tuttavia, non è stato possibile fare nulla e ne è stato constatato il decesso.

Il compagno italiano arrestato poco dopo

A breve distanza dal ritrovamento, gli agenti della Guardia Civil hanno fermato il compagno italiano della vittima, rintracciato nella stessa zona. Le autorità spagnole lo indicano come il presunto autore dell’uccisione.

L’identità dell’uomo non è stata resa pubblica. Dopo l’arresto è stato condotto in caserma per gli accertamenti e gli interrogatori previsti. Sarà successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà pronunciarsi sulla convalida del provvedimento e sulle eventuali misure cautelari.

La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

La coppia viaggiava in camper in Andalusia

In base alle prime ricostruzioni investigative, la coppia si trovava in viaggio in camper in Andalusia. Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sulla permanenza a Isla Cristina, sulla dinamica dell’accaduto o sulle possibili cause che avrebbero preceduto l’aggressione.

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse insieme dalla coppia e verificando la presenza di testimoni o immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti medico-legali dovranno inoltre chiarire con precisione le modalità e l’orario della morte.

I dati sui femminicidi in Spagna

Se l’omicidio di Isla Cristina sarà ufficialmente riconosciuto come un caso di violenza di genere, si tratterebbe del 37esimo femminicidio registrato in Spagna nel 2026.

Secondo i dati del Ministero spagnolo dell’Uguaglianza, dal 2003, anno in cui è iniziata la raccolta statistica nazionale, le donne uccise dal partner o dall’ex partner sarebbero complessivamente 1.378. L’inserimento del nuovo caso nel conteggio ufficiale potrà avvenire soltanto dopo le verifiche delle autorità competenti.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.