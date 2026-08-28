Crotone, anziana investita sulle strisce in Corso Giuseppe Mazzini

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Una Fiat Panda avrebbe urtato la donna durante l’attraversamento nei pressi di Piazza del Legionario. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica

Un incidente stradale a Crotone si è verificato lungo corso Giuseppe Mazzini, nei pressi di Piazza del Legionario, in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

Secondo le prime informazioni, una donna anziana sarebbe stata investita sulle strisce pedonali da una Fiat Panda. La ricostruzione dell’accaduto è ancora provvisoria e dovrà essere confermata dagli accertamenti delle autorità competenti.

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I soccorsi in corso Giuseppe Mazzini

Subito dopo l’incidente sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco. La donna è stata assistita direttamente sulla carreggiata, mentre l’area interessata è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso.

La presenza dei mezzi di emergenza ha provocato rallentamenti alla circolazione in una zona particolarmente trafficata della città, vicina all’intersezione con via Napoli e via Cutro.

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali sulle condizioni della donna.

Dinamica dell’investimento ancora da chiarire

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per comprendere con precisione come sia avvenuto l’investimento sulle strisce pedonali. Sarà necessario stabilire la direzione di marcia del veicolo, il punto esatto dell’impatto e le circostanze nelle quali la donna stava attraversando la strada.

Eventuali testimonianze e immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona potrebbero contribuire alla ricostruzione dell’incidente e all’accertamento delle responsabilità.

Traffico rallentato nella zona di Piazza del Legionario

L’episodio si è verificato in un importante nodo della viabilità urbana di Crotone, attraversato ogni giorno da numerosi veicoli e pedoni. Durante gli interventi si sono formati rallentamenti, con gli automobilisti costretti a procedere con particolare cautela.

Ulteriori dettagli potranno emergere al termine dei rilievi e degli accertamenti attualmente in corso.