Meteo Italia, anticiclone protagonista con caldo in aumento e temporali localizzati

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L’alta pressione continuerà a dominare gran parte dell’Italia, garantendo una settimana caratterizzata da sole prevalente e temperature in graduale aumento. Qualche disturbo sarà possibile sulle Alpi e, tra mercoledì e giovedì, anche lungo il versante adriatico e sui rilievi del Centro-Sud.

Dopo i forti temporali degli ultimi giorni e la quinta intensa ondata di caldo africano dell’estate, il quadro meteorologico appare più stabile. Non mancheranno, tuttavia, brevi fasi di instabilità atmosferica, tipiche del passaggio tra agosto e settembre.

Le previsioni per l’inizio della settimana

Nella giornata di lunedì 31 agosto il tempo sarà generalmente soleggiato su quasi tutto il Paese. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo le Alpi.

Durante le ore pomeridiane non si escludono isolati temporali sulle Dolomiti e sui rilievi della Basilicata. Si tratterà di fenomeni brevi e localizzati, incapaci di compromettere il quadro di stabilità generale.

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Al Sud il caldo risulterà temporaneamente meno intenso rispetto ai giorni precedenti.

Più nuvole al Nord tra martedì e mercoledì

Tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre, correnti più fresche e instabili di origine oceanica lambiranno le regioni settentrionali. La perturbazione principale transiterà a latitudini più elevate, ma riuscirà comunque a influenzare marginalmente il tempo sul Nord Italia.

Nella giornata di martedì aumenterà la nuvolosità lungo l’arco alpino, dove potranno verificarsi alcuni acquazzoni isolati. Tra la serata, la notte successiva e la giornata di mercoledì l’instabilità potrebbe diventare più evidente, con temporali soprattutto sulle Alpi e possibili sconfinamenti verso i settori dell’alta Pianura Padana.

Mercoledì qualche fenomeno potrà interessare anche il versante orientale italiano, mentre al Centro e al Sud continueranno a prevalere ampie schiarite.

Giovedì possibili temporali in Calabria

Nella giornata di giovedì 3 settembre l’anticiclone tornerà a rafforzarsi anche sulle regioni settentrionali. Residui disturbi potranno svilupparsi nelle ore più calde sui rilievi alpini e lungo l’Appennino.

Una moderata instabilità potrebbe coinvolgere anche la Calabria, con la possibilità di rovesci o temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose. I fenomeni saranno comunque circoscritti e alternati a lunghe fasi di bel tempo.

Sul resto dell’Italia il sole sarà prevalente e le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto nelle regioni meridionali.

Weekend con sole e caldo in intensificazione

Tra venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre è atteso un ulteriore consolidamento dell’alta pressione. Il tempo dovrebbe risultare stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, fatta eccezione per qualche possibile disturbo pomeridiano sui rilievi.

Il rafforzamento dell’anticiclone favorirà un nuovo aumento delle temperature. Il caldo sarà più evidente al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, ma senza raggiungere necessariamente gli estremi registrati durante le precedenti ondate africane.

Meteo al Nord

L’anticiclone al Nord garantirà inizialmente condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle pianure. Una maggiore presenza di nubi è prevista sulle Alpi, in particolare lungo i confini del Triveneto, dove potranno svilupparsi precipitazioni brevi e localizzate.

Tra martedì e mercoledì l’attività temporalesca potrà aumentare sui settori alpini, con occasionali sconfinamenti verso l’alta pianura.

I venti saranno generalmente deboli e variabili. Il Mar Ligure potrà risultare mosso, mentre l’Adriatico si manterrà prevalentemente calmo.

Temperature massime comprese tra 27 e 34 gradi, con valori più contenuti nelle zone alpine.

Meteo al Centro e in Sardegna

Sulle regioni centrali e in Sardegna prevarranno condizioni di stabilità. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, anche se al mattino potranno comparire maggiori addensamenti sulla Toscana.

A metà settimana non si esclude un temporaneo aumento dell’instabilità lungo il versante adriatico e sui rilievi appenninici. Saranno comunque fenomeni isolati, seguiti da rapide schiarite.

I venti soffieranno deboli e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi.

Temperature massime tra 30 e 35 gradi, con caldo più evidente nelle zone interne e in Sardegna.

Meteo al Sud e in Sicilia

Il meteo al Sud e in Sicilia sarà prevalentemente soleggiato, grazie a un campo di alta pressione inizialmente meno caldo rispetto a quello subtropicale dei giorni scorsi.

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Soltanto nelle ore pomeridiane potranno formarsi addensamenti sui rilievi della Basilicata e, nella giornata di giovedì, sulle aree interne della Calabria.

I venti saranno deboli e di direzione variabile, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi.

Inizialmente le temperature massime saranno attorno ai 31 e 32 gradi, ma nella seconda parte della settimana è previsto un nuovo graduale aumento.

Settembre inizia tra stabilità e brevi disturbi

L’avvio di settembre sarà quindi segnato dalla presenza dell’anticiclone sull’Italia, ma anche da alcune infiltrazioni di aria più fresca in quota. Questo contrasto potrà favorire la nascita di temporali sulle zone montuose, senza determinare un vero peggioramento su scala nazionale.

Il quadro complessivo resterà favorevole al bel tempo, con precipitazioni poco diffuse e un nuovo aumento del caldo verso il fine settimana. Come spesso accade in questo periodo dell’anno, gli eventuali temporali potranno però svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi, soprattutto nelle aree alpine e appenniniche.