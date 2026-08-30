Crotone, Greco dopo il ko con il Sorrento: «La squadra cresce, ma dobbiamo iniziare a fare punti» Video

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Il tecnico rossoblù analizza una sconfitta maturata nonostante le numerose occasioni create e guarda con fiducia al futuro, chiedendo maggiore concretezza e la chiusura del mercato

Il Crotone lascia il campo con molto rammarico dopo la sfida contro il Sorrento. La formazione rossoblù ha prodotto gioco, costruito diverse opportunità e mostrato segnali di crescita, senza però riuscire a trasformare la propria superiorità in un risultato positivo.

Nel dopogara, mister Greco ha sottolineato la qualità della prestazione, soffermandosi allo stesso tempo sulla necessità di evitare quelle ingenuità che, in questo avvio di stagione, stanno costando punti importanti.

Greco analizza la sconfitta contro il Sorrento

Il risultato non rispecchia pienamente quanto visto sul terreno di gioco. Secondo l’allenatore, il Crotone ha creato molto, mantenendo a lungo il controllo della partita e sviluppando un considerevole volume di gioco.

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«Salvo tutto tranne il risultato. La squadra è in crescita dalla Coppa Italia fino a oggi, ma in questo momento la vittoria non sta arrivando e questo può diventare un problema dal punto di vista mentale ed emotivo».

Greco ha evidenziato come i suoi calciatori stiano offrendo prestazioni positive, venendo però penalizzati da singoli episodi. Anche contro il Sorrento, infatti, una disattenzione è stata pagata in maniera particolarmente pesante rispetto a ciò che la squadra aveva mostrato nel corso dell’incontro.

Le occasioni create e il problema della concretezza

Uno degli aspetti più incoraggianti riguarda la capacità del Crotone di costruire occasioni da gol con continuità. Era già accaduto nella precedente gara contro il Foggia e lo stesso copione si è ripetuto contro il Sorrento.

Il dato positivo è rappresentato dall’identità che la squadra sta progressivamente acquisendo. I rossoblù provano a controllare il gioco, occupano con continuità la metà campo avversaria e riescono ad arrivare con frequenza in zona offensiva.

A mancare, però, è ancora la necessaria concretezza negli ultimi metri. Una difficoltà che non cancella i progressi compiuti, ma sulla quale sarà indispensabile lavorare per trasformare le buone prestazioni in risultati.

«Sono molto lucido e credo che la squadra stia prendendo forma. Sta costruendo una propria identità, esprime un bel gioco e crea occasioni da gol. È un percorso lungo, ma all’interno di questo percorso dobbiamo cominciare a fare punti».

I nuovi acquisti hanno bisogno di tempo

Nella sfida con il Sorrento sono stati impiegati diversi nuovi innesti, chiamati a inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra. Greco ha invitato a concedere loro il tempo necessario per raggiungere la migliore condizione e comprendere pienamente le richieste dello staff tecnico.

L’inserimento di numerosi calciatori richiede pazienza, soprattutto in una fase della stagione nella quale condizione atletica, intesa tra i reparti e automatismi non possono ancora essere ottimali.

Nonostante gli zero punti raccolti nelle prime due giornate, l’allenatore si è detto fiducioso. Le prestazioni offerte finora rappresentano, a suo giudizio, una base solida sulla quale costruire il prosieguo del campionato.

Il mercato aperto complica il lavoro del Crotone

Tra i temi affrontati nel dopogara c’è anche quello del calciomercato ancora aperto durante le prime giornate di campionato. Una situazione che, secondo Greco, rende particolarmente complessa la gestione quotidiana del gruppo.

Alcuni giocatori possono essere coinvolti in trattative o ricevere proposte da altre società, mentre gli allenatori devono preparare partite ufficiali senza avere la certezza definitiva sulla composizione della rosa.

«È una vergogna. Giocare le prime giornate con il mercato ancora aperto mette gli allenatori in difficoltà. Ci sono ragazzi che pensano di andare via, offerte e numerose dinamiche interne da gestire».

Il tecnico ha comunque riconosciuto il buon lavoro svolto insieme al direttore sportivo nella gestione di una fase particolarmente delicata. Proprio per le difficoltà affrontate, aumenta il rammarico per non aver raccolto punti nelle prime due partite.

Fiducia nel percorso dei rossoblù

Il bilancio iniziale resta negativo dal punto di vista della classifica, ma le indicazioni offerte dal campo alimentano la fiducia dell’allenatore. Il Crotone di Greco sta sviluppando una precisa identità e dimostra di poter creare occasioni attraverso il gioco.

Il passo successivo sarà migliorare la finalizzazione, limitare gli errori individuali e gestire con maggiore esperienza i momenti decisivi delle partite. Greco non nasconde l’urgenza di ottenere risultati, ma rimane convinto che, nel lungo periodo, la squadra riuscirà a raccogliere quanto prodotto.

«Queste due partite ci lasciano ancora più rammarico, perché avremmo meritato molto di più rispetto agli zero punti ottenuti. Sono fiducioso: alla lunga questa squadra raccoglierà ciò che merita».

Video integrale - Sorrento Crotone, mister Greco nel post gara