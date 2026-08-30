Meteo Italia, ultimi temporali al Nord e caldo in calo ma al Sud si sfiorano ancora i 40 gradi

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Il tempo migliora su gran parte dell’Italia, ma nelle prossime ore saranno ancora possibili rovesci e temporali su alcune zone del Nord e del Centro. Le temperature diminuiranno nelle regioni settentrionali, mentre il caldo intenso continuerà a interessare soprattutto il Sud e la Sicilia.

Instabilità in attenuazione dopo il maltempo al Nord

L’Italia arriva da una fase meteorologica particolarmente movimentata. Un intenso fronte temporalesco ha attraversato le regioni settentrionali, provocando forti temporali, grandinate, raffiche di vento e diversi disagi.

In alcune località sono stati segnalati chicchi di grandine di notevoli dimensioni, mentre nel Cremonese si è verificato anche un fenomeno vorticoso riconducibile a un tornado.

All’origine del peggioramento c’è stato un temporaneo indebolimento dell’alta pressione, favorito dall’influenza marginale di un profondo vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Scandinavia. Questa configurazione ha permesso l’ingresso di aria più fresca e instabile, entrata in contrasto con quella molto calda presente sull’Italia.

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Dove potranno verificarsi gli ultimi temporali

La situazione meteorologica è destinata a migliorare grazie a una nuova espansione dell’alta pressione. Tuttavia, nelle prossime ore resteranno alcune sacche di instabilità.

La Sardegna potrà essere interessata inizialmente da piovaschi sparsi e qualche temporale isolato. Alcune nubi potranno raggiungere anche le coste tirreniche del Centro, senza determinare necessariamente fenomeni significativi.

Durante le ore più calde della giornata, la presenza di aria umida in quota favorirà la formazione di rovesci improvvisi lungo i rilievi del Nord Est e sulla dorsale appenninica centrale. Qualche precipitazione potrebbe coinvolgere anche Roma, alcune aree adriatiche e la parte sud-orientale della Sicilia.

Sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige i temporali potranno temporaneamente estendersi verso le pianure vicine. Sul resto del Paese prevarranno invece condizioni più stabili, con ampi spazi soleggiati.

Temperature in diminuzione al Nord e al Centro

Il miglioramento sarà accompagnato da un primo calo delle temperature sulle regioni settentrionali e su parte del Centro. La diminuzione non sarà particolarmente marcata, ma sarà sufficiente a rendere il clima più gradevole, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne.

Anche l’afa dovrebbe attenuarsi, con valori termici più vicini alle medie stagionali. Il cambiamento sarà maggiormente percepibile nelle aree precedentemente interessate dai temporali e dal passaggio dell’aria più fresca.

Resterà comunque evidente la differenza tra il Nord e il Mezzogiorno, dove l’influenza dell’anticiclone subtropicale continuerà a mantenere le temperature su livelli elevati.

Caldo intenso al Sud e in Sicilia

Il quadro meteorologico sarà differente al Sud Italia e in Sicilia. In queste regioni il tempo rimarrà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature generalmente comprese tra 33 e 35 gradi nelle principali città.

Nelle pianure interne e nelle zone lontane dal mare il termometro potrà però salire ulteriormente, raggiungendo localmente i 39 o 40 gradi. Le aree più esposte saranno quelle dove le brezze marine riusciranno ad arrivare con maggiore difficoltà.

Particolare attenzione alla Sicilia, che nelle ultime giornate ha già registrato valori eccezionalmente elevati, con punte superiori ai 41 o 42 gradi. Pur in presenza di una lieve attenuazione, il caldo resterà quindi intenso e potenzialmente fastidioso nelle ore centrali.

Le previsioni meteo per il Nord

Sulle regioni settentrionali sarà presente un campo di alta pressione, con condizioni generalmente stabili e soleggiate. Il cielo apparirà sereno o poco nuvoloso su pianure e coste.

Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l’arco alpino, dove non si escludono brevi piogge o temporali isolati. I fenomeni saranno più probabili sulle Dolomiti e sull’alto Veneto, in particolare nella zona del Cadore.

I venti soffieranno deboli e variabili. Il Mar Ligure potrà risultare mosso, mentre gli altri bacini saranno generalmente poco mossi.

Le temperature massime al Nord saranno comprese tra 28 e 33 gradi, con caldo più sopportabile rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni meteo per il Centro e la Sardegna

Al Centro l’alta pressione garantirà una giornata in prevalenza stabile. Il cielo sarà generalmente sereno, anche se non mancheranno addensamenti pomeridiani lungo l’Appennino.

Nelle aree interne potranno formarsi isolati rovesci temporaleschi, con un possibile interessamento delle zone limitrofe. Qualche piovasco non è escluso anche nell’area di Roma e lungo il versante adriatico.

In Sardegna, dopo una fase inizialmente più instabile, è previsto un rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie. I venti saranno deboli e i mari prevalentemente calmi o poco mossi.

Le temperature massime al Centro e in Sardegna oscilleranno generalmente tra 30 e 35 gradi.

Le previsioni meteo per il Sud e la Sicilia

L’alta pressione subtropicale continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulle regioni meridionali. Il sole sarà prevalente, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata.

Maggiori addensamenti potranno svilupparsi sulla Calabria e sulla Sicilia, dove non è escluso qualche isolato fenomeno nelle zone interne e montuose. I venti saranno deboli e variabili, mentre i mari si presenteranno generalmente calmi.

Le temperature massime al Sud e in Sicilia saranno comprese in prevalenza tra 33 e 35 gradi, ma nelle aree interne siciliane e nelle pianure maggiormente esposte potranno verificarsi punte vicine ai 40 gradi.

Tendenza per le prossime ore

Il quadro generale sarà dunque caratterizzato da un progressivo ritorno alla stabilità. Gli ultimi temporali interesseranno soprattutto i rilievi del Nord Est e dell’Italia centrale, mentre altrove prevarranno sole e caldo.

L’attenuazione delle temperature sarà più evidente al Nord e su parte del Centro. Nel Mezzogiorno, invece, il clima rimarrà estivo e molto caldo, nonostante una possibile lieve diminuzione dei valori rispetto ai picchi registrati nelle giornate precedenti.