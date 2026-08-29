Aereo sanitario in stand-by per il rientro in Italia di Alessandro Di Battista

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Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, pronto un aereo sanitario per il possibile rientro in Italia

Il trasferimento da Santa Clara all’Avana precederà l’eventuale rimpatrio, che potrà avvenire soltanto con l’autorizzazione dei medici

Restano ore di attesa per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un improvviso problema di salute. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere trasferito in ambulanza dall’ospedale di Santa Clara a una struttura sanitaria dell’Avana, dove potrà ricevere assistenza specialistica e sottoporsi a ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, secondo le informazioni emerse, il governo italiano avrebbe predisposto un aereo sanitario per consentirgli di rientrare in Italia. L’operazione rimane però subordinata al giudizio dei medici: il viaggio potrà essere affrontato soltanto se il quadro clinico sarà ritenuto compatibile con un trasferimento aereo di lunga durata.

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Il trasferimento da Santa Clara all’Avana

Di Battista si trova attualmente ricoverato a Santa Clara, nella provincia cubana di Villa Clara. Dopo le prime valutazioni, sarebbe stata decisa la conduzione del paziente nella capitale, dove sono disponibili strutture dotate di maggiori competenze specialistiche e tecnologie diagnostiche più avanzate.

Il trasferimento dovrebbe avvenire mediante un’ambulanza medicalizzata, con personale sanitario incaricato di monitorare le sue condizioni durante il tragitto. La distanza tra Santa Clara e l’Avana è di circa 300 chilometri e richiede diverse ore di viaggio.

La decisione di spostarlo nella capitale non consente, da sola, di stabilire la gravità della situazione. In assenza di un bollettino medico ufficiale, è quindi necessario evitare interpretazioni e attenersi esclusivamente alle informazioni confermate.

Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista

Al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sulla natura del malore né sugli esami effettuati. Le informazioni disponibili descrivono un quadro che necessita di monitoraggio medico specialistico, ma mancano indicazioni ufficiali che permettano di valutarne l’effettiva gravità.

Il passaggio in una struttura sanitaria dell’Avana dovrebbe servire a completare gli accertamenti e a stabilire se Di Battista sia nelle condizioni di affrontare il successivo rientro in Italia.

La prudenza resta fondamentale, soprattutto perché un trasferimento internazionale richiede una valutazione approfondita della stabilità del paziente e dei possibili rischi legati al volo.

Aereo sanitario pronto per il rientro in Italia

Il governo italiano avrebbe già organizzato un volo sanitario per Di Battista, mantenendo il velivolo disponibile in attesa del via libera medico e delle necessarie autorizzazioni.

Un’evacuazione sanitaria internazionale è un’operazione complessa. Oltre alla presenza di personale specializzato e apparecchiature per il controllo dei parametri vitali, è necessario coordinare le autorità cubane, la rappresentanza diplomatica italiana e la struttura ospedaliera che accoglierà il paziente una volta arrivato in Italia.

Non è stata ancora indicata una data per la partenza. L’eventuale rimpatrio dipenderà dall’esito degli accertamenti svolti all’Avana e dalla valutazione dei sanitari che stanno seguendo l’ex parlamentare.

L’assistenza delle autorità italiane a Cuba

La vicenda coinvolge anche i canali diplomatici e consolari. In situazioni di emergenza, l’Ambasciata italiana a Cuba può offrire assistenza nei rapporti con le strutture locali, agevolare le comunicazioni con i familiari e contribuire al coordinamento amministrativo di un eventuale trasferimento.

L’assistenza consolare, tuttavia, non sostituisce le decisioni cliniche. Saranno i medici a stabilire tempi e modalità degli spostamenti, valutando quale soluzione garantisca la maggiore sicurezza possibile.

Attesa per comunicazioni ufficiali

La notizia del ricovero ha suscitato preoccupazione tra sostenitori, cittadini ed esponenti del mondo politico. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ad Alessandro Di Battista, figura che continua a essere molto conosciuta anche dopo la conclusione della sua esperienza parlamentare.

In mancanza di comunicazioni ufficiali della famiglia o dei sanitari, non risultano confermati ulteriori particolari sulle sue condizioni. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per sapere quando avverrà il trasferimento all’Avana e se potrà successivamente partire con l’aereo sanitario diretto in Italia.

La priorità resta la tutela della sua salute: ogni decisione sul rimpatrio sarà presa soltanto quando il viaggio potrà svolgersi senza esporlo a rischi ulteriori.