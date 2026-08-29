Incendio a Catanzaro tra via Ettore Molè e Germaneto, fiamme raggiungono un’abitazione

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Venticinque Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni mentre alcuni residenti vengono allontanati a causa del fumo

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nella zona di via Ettore Molè, nella parte sud di Catanzaro, estendendosi rapidamente lungo il versante in località Germaneto. La propagazione delle fiamme ha richiesto un imponente intervento dei soccorritori per proteggere le abitazioni e mettere in sicurezza l’intera area.

Fiamme sulla copertura di un’abitazione

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Durante l’incendio, il fuoco ha raggiunto anche la copertura di un’abitazione, provocando danni ai locali mansardati. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha permesso di contenere le fiamme ed evitare conseguenze più gravi per l’edificio.

Al termine delle verifiche tecniche, i locali interessati dall’incendio sono stati interdetti in via precauzionale.

La consistente quantità di fumo prodotta dalla combustione ha inoltre reso necessario il temporaneo allontanamento di alcuni abitanti dalle proprie case, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Circa 25 Vigili del Fuoco impegnati a Germaneto

Nelle operazioni sono state impiegate circa 25 unità dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute tre squadre della sede centrale del Comando provinciale di Catanzaro, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico e da un’autoscala.

A rafforzare il dispositivo di soccorso sono arrivate anche le squadre specializzate in Antincendio Boschivo AIB della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme.

Le operazioni sono coordinate dal Funzionario di servizio e riguardano sia lo spegnimento delle fiamme sia la protezione degli edifici presenti nelle vicinanze.

Incendio sotto controllo ma prosegue la bonifica

La situazione nella zona di via Ettore Molè e Germaneto è attualmente sotto controllo. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo le attività di spegnimento e di bonifica del versante, una fase necessaria per individuare eventuali focolai residui e ridurre il rischio di una ripresa dell’incendio.

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Catanzaro, impegnati negli adempimenti di rispettiva competenza e nella gestione della sicurezza dell’area.