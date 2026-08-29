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Di Battista in coma a Cuba: la smentita e la verità sulla sua salute

Redazione
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Di Battista in coma a Cuba: la smentita e la verità sulla sua salute
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Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha allarmato i sostenitori del Movimento 5 Stelle e non solo: Alessandro Di Battista sarebbe ricoverato in coma a Cuba dopo un intervento alla testa. A lanciare l'indiscrezione è stato il Corriere della Sera, che ha citato una telefonata con Peter Gomez, co-fondatore del Fatto Quotidiano.

La smentita di Peter Gomez

Contattato dai giornalisti, lo stesso Gomez ha però smentito categoricamente lo stato di coma, pur confermando che l'ex deputato si trova a Cuba per un reportage e che ha avuto un problema di salute legato alla testa. Secondo quanto riportato, Di Battista sarebbe stato sottoposto a un piccolo intervento, ma le sue condizioni sarebbero buone e non sarebbe affatto in pericolo di vita.

Le voci e la realtà

La notizia, rilanciata da diverse testate, ha creato confusione tra i fan e i curiosi. In realtà, l'ex parlamentare è noto per i suoi viaggi in America Latina e per i suoi reportage indipendenti. Questa volta si trova a Cuba per un progetto giornalistico, ma un imprevisto medico lo ha costretto a fermarsi. Tuttavia, la situazione sarebbe sotto controllo e non ci sarebbero motivi di preoccupazione.

Cosa è successo davvero?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Di Battista o della sua famiglia. Le uniche fonti sono le dichiarazioni di Peter Gomez, che ha parlato di un 'problema alla testa' ma ha chiarito che si tratta di qualcosa di risolvibile. Resta da capire se si tratti di un semplice malore o di qualcosa di più serio, ma per ora l'importante è la smentita del coma.

In attesa di sviluppi, la redazione di Ultimora24 segue la vicenda con attenzione e fornirà aggiornamenti appena saranno disponibili. Nel frattempo, i sostenitori di Di Battista possono tirare un sospiro di sollievo: le sue condizioni non sarebbero gravi.


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