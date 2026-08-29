Maltempo in Liguria, tragedia sul mare: muore bagnante a Chiavari, disperso giovane a Bogliasco

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Una giornata di paura e tragedia sulle coste liguri, dove il mare molto mosso ha trasformato una semplice giornata al mare in un incubo. A Chiavari, un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere stato soccorso insieme a un altro bagnante davanti a Torre Fara. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'altro bagnante è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Disperso a Bogliasco: giovane ucraino trascinato via dalle correnti

Poco più a ponente, a Bogliasco, un altro dramma si è consumato in mare. Un ragazzo di 24 anni, di origine ucraina, è stato trascinato via dalle correnti e risulta disperso. Un altro giovane che ha tentato di salvarlo è stato recuperato dai soccorritori e portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le ricerche del 24enne sono ancora in corso, coordinate dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco, con l'ausilio di mezzi navali e aerei.

Il mare mosso mette in allerta la costa ligure

Il mare molto mosso ha colto di sorpresa molti bagnanti, nonostante le allerte meteo emesse dalle autorità. La protezione civile aveva diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con mareggiate e vento forte, ma il richiamo del mare è stato più forte. Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza in acqua quando il meteo è avverso e sull'importanza di prestare la massima attenzione alle bandiere di pericolo e alle indicazioni dei bagnini.

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Soccorsi in azione e appello alla prudenza

Le motovedette della Guardia Costiera, i sommozzatori e i volontari della Capitaneria di Porto stanno battendo l'area tra Bogliasco e Chiavari, sperando di ritrovare il giovane disperso. Nel frattempo, le autorità raccomandano a tutti i cittadini di evitare di avvicinarsi alla riva nelle zone più esposte e di non fare il bagno quando il mare è agitato. La tragedia di oggi è un duro monito: il mare può essere spietato, soprattutto in condizioni di maltempo.