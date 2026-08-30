Cosenza sconfitto dal Potenza, Coppitelli richiama la squadra: «Gli errori si pagano, dobbiamo crescere»

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Il tecnico rossoblù analizza il ko per 2-1 e guarda oltre la classifica: prestazione positiva, ma servono maggiore maturità e attenzione negli episodi decisivi

Il Cosenza esce sconfitto per 2-1 contro il Potenza, al termine di una partita che lascia più di un rimpianto alla formazione rossoblù. La squadra di Federico Coppitelli ha mostrato buone trame di gioco e ha creato diverse occasioni, trovando però sulla propria strada un attento Cucchietti. A decidere l’incontro sono state soprattutto alcune disattenzioni pagate a caro prezzo.

Nel dopogara, l’allenatore ha sottolineato gli aspetti positivi della prestazione, senza nascondere la necessità di migliorare sul piano della concentrazione e della gestione dei momenti chiave.

Coppitelli analizza Cosenza Potenza

L’avvio della partita ha condizionato pesantemente il risultato. Il Cosenza ha subito il primo gol dopo pochi secondi e, quando il pareggio sembrava ormai vicino, è arrivata la rete decisiva del Potenza sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

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«Abbiamo pagato due ingenuità ed è sicuramente un boccone amaro da mandare giù», ha spiegato mister Coppitelli. Secondo il tecnico, nel complesso i rossoblù avrebbero offerto una prestazione migliore rispetto agli avversari, senza però riuscire a trasformare la superiorità espressa in punti.

Il problema principale, evidenziato dall’allenatore, riguarda la capacità di restare concentrati per l’intera durata della gara. In partite equilibrate, infatti, anche un singolo errore può cambiare completamente il risultato.

Una squadra giovane ancora alla ricerca della maturità

Il progetto tecnico del Cosenza Calcio è ancora nella sua fase iniziale. La rosa è composta da numerosi calciatori giovani e da diversi elementi arrivati soltanto recentemente, una situazione che richiede tempo per costruire automatismi, equilibrio e continuità.

Coppitelli non cerca alibi, ma invita a valutare il momento della squadra all’interno di un percorso più ampio:

«Siamo all’inizio di un cammino lungo e tortuoso. Per una formazione giovane come la nostra è normale attraversare momenti difficili e commettere degli errori. Dobbiamo imparare che, in partite di questo livello, non si può concedere nulla».

Il tecnico aveva già previsto alcune difficoltà legate alle tempistiche con cui è stata completata la rosa. La sfida sarà accelerare il processo di crescita senza perdere fiducia nelle qualità del gruppo.

Gli errori decisivi e le analogie con Cerignola

La sconfitta contro il Potenza presenta alcuni punti in comune con la precedente partita disputata a Cerignola. Anche in quella circostanza il Cosenza aveva mostrato buone qualità, raccogliendo però meno di quanto prodotto sul terreno di gioco.

Proprio questa continuità negli errori rappresenta il principale motivo di riflessione per Coppitelli. Non è soltanto il mancato risultato a preoccupare l’allenatore, ma il modo in cui sono maturate le due sconfitte.

Sul primo gol del Potenza, il tecnico ha parlato di una responsabilità collettiva:

«Devo rivedere attentamente l’azione. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa tutti e c’è stata una compartecipazione di responsabilità. A questi livelli non puoi regalare un uomo, un fallo o un’occasione perché vieni punito».

Il Potenza vince grazie alla concretezza

Alla domanda su cosa abbia avuto in più il Potenza, Coppitelli ha risposto con grande chiarezza. Gli avversari hanno saputo sfruttare le opportunità ricevute, dimostrando quella concretezza che spesso distingue le squadre più esperte.

Il Cosenza, invece, ha costruito occasioni e mantenuto un buon atteggiamento, ma non è riuscito a completare la rimonta. Il portiere ospite Cucchietti ha avuto un ruolo importante nel proteggere il risultato.

«Il calcio è anche questo. Le grandi squadre riescono a conquistare punti persino quando, sul piano della prestazione, forse meritano meno», ha osservato l’allenatore rossoblù.

Coppitelli non si preoccupa della classifica

Dopo le prime giornate, il Cosenza è ancora fermo a zero punti, mentre il Potenza viaggia a punteggio pieno. Coppitelli, tuttavia, considera prematuro attribuire troppo peso alla graduatoria.

Il Girone C di Serie C è un campionato lungo, difficile e ricco di insidie. Secondo il tecnico, in questa fase è più importante consolidare l’identità della squadra e capire quali aspetti debbano essere corretti.

«La classifica nelle prime giornate ha poco significato. Dispiace perché avremmo potuto evitare entrambe le sconfitte, ma il campionato è lunghissimo. Il Cosenza sta già mostrando un’identità e uno spirito di gruppo».

Il prossimo impegno a Catania rappresenterà un’altra prova impegnativa, nella quale i rossoblù dovranno trasformare i segnali positivi in un risultato concreto.

Indicazioni positive dai nuovi arrivati

Nonostante la sconfitta, Coppitelli ha individuato diverse risposte incoraggianti. Il tecnico si è detto soddisfatto dell’impatto di Enej Jelenič e Petar Petrovic, così come dei progressi mostrati da Palazzino.

Alcuni nuovi arrivati hanno svolto pochissimi allenamenti insieme alla squadra e non possono ancora essere al massimo della condizione. Il loro inserimento graduale potrebbe permettere al Cosenza di aumentare qualità ed esperienza nel corso delle prossime settimane.

Il lavoro dello staff sarà quindi fondamentale per migliorare l’intesa tra i reparti e portare tutti i giocatori verso una condizione atletica adeguata.

Turnover previsto nella prossima gara di Coppa Italia

Il calendario propone subito un nuovo appuntamento con la Coppa Italia di Serie C. Coppitelli ha annunciato alcuni cambi di formazione, necessari soprattutto per gestire i calciatori arrivati da poco e ancora lontani dalla migliore condizione.

«È impensabile chiedere a chi ha svolto pochi allenamenti con noi di disputare tre partite ravvicinate. Ci sarà sicuramente spazio per alcuni ragazzi che finora hanno giocato meno».

La gara di Coppa sarà quindi un’occasione importante per valutare nuove soluzioni tattiche e concedere minuti a chi ha avuto meno spazio. Il Cosenza dovrà ripartire dalla qualità mostrata contro il Potenza, eliminando però quelle disattenzioni che hanno compromesso il risultato.