Crotone, sequestrati un chilo di eroina e oltre 60 mila euro tre uomini in carcere

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Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

L’operazione condotta dai Carabinieri a Crotone

Un chilogrammo di eroina e oltre 60 mila euro in contanti sono stati sequestrati nel corso di un’operazione condotta dai Carabinieri a Crotone. Tre uomini, rispettivamente di 64, 58 e 44 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due degli indagati risiedono a Crotone, mentre il terzo proviene dalla provincia di Reggio Calabria. Gli elementi raccolti durante l’attività investigativa sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il sequestro della droga e del denaro

Nel corso dell’intervento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilo di eroina. La quantità recuperata rappresenta uno degli aspetti principali dell’indagine, insieme alla presenza di una consistente somma di denaro.

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Sono stati infatti trovati anche oltre 60 mila euro in contanti. Gli investigatori dovranno chiarire l’origine del denaro e verificare l’eventuale collegamento con la presunta attività di spaccio contestata ai tre uomini.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Dopo l’arresto, per tutti e tre gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e le responsabilità personali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nel Crotonese, attraverso controlli e attività investigative rivolte a individuare i canali di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti.