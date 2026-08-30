Zagarise, il sindaco Gallelli annuncia il nuovo ufficio postale in piazza Aldo Moro

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La nuova sede sarà dotata di sportello ATM e servizi potenziati Il sindaco Domenico Gallelli ricostruisce il percorso avviato nel 2019 e sollecita soluzioni per ridurre i disagi durante la fase di transizione

A Zagarise sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo ufficio postale nei locali situati in piazza Aldo Moro. Ad annunciarlo è stato il sindaco Domenico Gallelli attraverso la propria pagina Facebook, spiegando che la struttura diventerà la sede definitiva del servizio postale cittadino.

L’intervento rappresenta un passaggio importante per la comunità, soprattutto dopo le difficoltà legate all’inidoneità della precedente sede di via Marconi e al successivo utilizzo di una soluzione provvisoria. Il nuovo ufficio, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, sarà moderno, accessibile e dotato anche di sportello ATM.

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Una sede definitiva in una posizione strategica

La scelta di piazza Aldo Moro consentirà di collocare l’ufficio postale in una zona facilmente raggiungibile del paese. I lavori sono stati avviati nei locali di proprietà di Domenico Mangone e dovrebbero procedere nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini un ufficio postale di nuova generazione, capace di offrire servizi più efficienti rispetto alla sistemazione temporanea. La presenza di un Postamat ATM permetterà inoltre di effettuare prelievi e altre operazioni anche al di fuori degli orari di apertura dello sportello.

Per un piccolo centro, la disponibilità di servizi postali stabili assume un valore particolare. L’ufficio rappresenta infatti un punto di riferimento non soltanto per l’invio della corrispondenza, ma anche per il pagamento delle utenze, il ritiro delle pensioni e l’accesso ai principali servizi finanziari.

Il percorso amministrativo avviato nel 2019

Nel suo intervento, il sindaco Gallelli ha ricordato che il percorso amministrativo era cominciato nel 2019, quando l’assessore Marino Fabrizio Mangone aveva partecipato a Roma, in rappresentanza del Comune di Zagarise, a un incontro promosso da Poste Italiane.

Secondo la ricostruzione del primo cittadino, quell’iniziativa ha permesso al Comune di entrare nel percorso di finanziamento destinato alla completa riqualificazione dell’ufficio postale. L’amministrazione comunale ha successivamente continuato a seguire il progetto, cercando di garantire una sistemazione definitiva e di scongiurare il rischio di una riduzione dei servizi.

La prospettiva è quella di integrare nella nuova sede prestazioni aggiuntive, in linea con il processo di modernizzazione degli uffici postali nei comuni di minori dimensioni.

Superata la soluzione provvisoria del container

Dopo che i locali di via Marconi erano stati dichiarati non più idonei, il servizio era stato trasferito in un container. Una soluzione nata come temporanea, ma che aveva alimentato preoccupazioni tra i residenti sulla possibilità che potesse diventare permanente.

L’amministrazione comunale, ha sottolineato Gallelli, ha lavorato fin dall’inizio affinché la struttura provvisoria non rappresentasse la sistemazione definitiva dell’ufficio postale di Zagarise. L’avvio del cantiere in piazza Aldo Moro viene quindi considerato una garanzia per il mantenimento e il futuro potenziamento del servizio.

I disagi degli ultimi giorni e l’appello a Poste Italiane

Alla soddisfazione per l’inizio dei lavori si affianca però la preoccupazione per le difficoltà registrate durante la fase di transizione. Il sindaco ha richiamato l’attenzione sulle recenti chiusure dell’ufficio e sull’ipotesi di sostituire il container nel mese di settembre.

Una decisione che, secondo il primo cittadino, sarebbe poco comprensibile qualora il trasferimento nella sede definitiva dovesse avvenire a breve. Da qui l’invito rivolto a Poste Italiane a trovare soluzioni capaci di limitare i disagi, assicurando la continuità del servizio fino all’apertura dei nuovi locali.

Tempi di apertura e servizi previsti

Non è stata ancora indicata una data ufficiale per l’inaugurazione, ma il rispetto del programma dei lavori lascia ipotizzare che il nuovo ufficio possa essere completato nel giro di alcuni mesi.

La nuova sede dovrebbe offrire:

ambienti completamente ristrutturati

servizi postali e finanziari potenziati

uno sportello ATM Postamat

una collocazione centrale e facilmente accessibile

una soluzione stabile al posto del container provvisorio

Per Zagarise si tratta di un intervento rilevante, destinato a garantire maggiore efficienza e continuità a un servizio essenziale. Come evidenziato dal sindaco, il percorso è ormai avviato e il rischio di un depotenziamento dell’ufficio postale può considerarsi scongiurato, anche se sarà necessario attendere ancora qualche mese per il completamento della nuova sede.