Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'ictus: le sue prime parole ai fan
Alessandro Di Battista ha voluto rassicurare i suoi sostenitori con un messaggio pubblicato su Instagram, il primo dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Santa Clara dopo essere stato trasferito dall'Avana, ha scritto: «Ce la metterò tutta per tornare presto». Parole che giungono a distanza di 48 ore dall'ictus che lo ha colpito, mentre si trovava in vacanza a Cuba insieme alla sua famiglia.
Cosa è successo a Di Battista
L'ex parlamentare era arrivato sull'isola caraibica per un periodo di riposo, ma dopo alcuni giorni ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Venerdì sera ha perso conoscenza ed è stato subito soccorso. I medici dell'ospedale di Santa Clara hanno diagnosticato un ictus e, considerata la gravità della situazione, hanno autorizzato il trasferimento d'urgenza all'Avana, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e alle cure del caso.
Secondo le prime informazioni, Di Battista sarebbe ora cosciente e stabile, anche se resta sotto osservazione. La notizia del suo malore ha immediatamente fatto il giro dei media, suscitando grande preoccupazione tra i suoi elettori e gli ex compagni di partito, che gli hanno fatto arrivare messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione.
Il commento su Instagram e i messaggi di sostegno
Nel suo primo intervento pubblico dopo l'accaduto, Di Battista ha voluto ringraziare chi lo sta seguendo e ha promesso che «farà di tutto per tornare presto in forma». Un messaggio breve ma carico di significato, che testimonia la sua determinazione e il suo spirito combattivo. In molti, tra cui esponenti politici di diverso schieramento, hanno commentato il post esprimendo solidarietà e affetto.
L'ex deputato, da sempre molto attivo sui social, aveva scelto di allontanarsi dalla scena politica italiana dopo l'esperienza al governo, ma non ha mai smesso di dialogare con i suoi follower. Ora, in un momento di fragilità fisica, ha deciso di affidare proprio a Instagram il suo messaggio di speranza, dimostrando ancora una volta il legame speciale che lo unisce alla sua community.
Le condizioni di salute e i prossimi aggiornamenti
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico di Alessandro Di Battista. I sanitari cubani, che lo hanno in cura, hanno riferito che le sue condizioni sono sotto controllo e che il percorso di recupero richiederà tempo. La famiglia, che lo ha seguito durante tutto il viaggio, è accanto a lui e ha chiesto rispetto per la privacy in questo delicato momento.
I suoi familiari, inoltre, hanno smentito le voci che parlavano di una volontà di rientro immediato in Italia, precisando che per ora il trasferimento non è possibile proprio per le condizioni di salute. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti, ma ciò che conta per i suoi cari è che l'ex leader M5S abbia ritrovato la lucidità e abbia voglia di lottare, come ha dimostrato con il suo commento su Instagram.
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