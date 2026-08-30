Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'ictus: le sue prime parole ai fan

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alessandro Di Battista ha voluto rassicurare i suoi sostenitori con un messaggio pubblicato su Instagram, il primo dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Santa Clara dopo essere stato trasferito dall'Avana, ha scritto: «Ce la metterò tutta per tornare presto». Parole che giungono a distanza di 48 ore dall'ictus che lo ha colpito, mentre si trovava in vacanza a Cuba insieme alla sua famiglia.

Cosa è successo a Di Battista

L'ex parlamentare era arrivato sull'isola caraibica per un periodo di riposo, ma dopo alcuni giorni ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Venerdì sera ha perso conoscenza ed è stato subito soccorso. I medici dell'ospedale di Santa Clara hanno diagnosticato un ictus e, considerata la gravità della situazione, hanno autorizzato il trasferimento d'urgenza all'Avana, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e alle cure del caso.

Secondo le prime informazioni, Di Battista sarebbe ora cosciente e stabile, anche se resta sotto osservazione. La notizia del suo malore ha immediatamente fatto il giro dei media, suscitando grande preoccupazione tra i suoi elettori e gli ex compagni di partito, che gli hanno fatto arrivare messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il commento su Instagram e i messaggi di sostegno

Nel suo primo intervento pubblico dopo l'accaduto, Di Battista ha voluto ringraziare chi lo sta seguendo e ha promesso che «farà di tutto per tornare presto in forma». Un messaggio breve ma carico di significato, che testimonia la sua determinazione e il suo spirito combattivo. In molti, tra cui esponenti politici di diverso schieramento, hanno commentato il post esprimendo solidarietà e affetto.

L'ex deputato, da sempre molto attivo sui social, aveva scelto di allontanarsi dalla scena politica italiana dopo l'esperienza al governo, ma non ha mai smesso di dialogare con i suoi follower. Ora, in un momento di fragilità fisica, ha deciso di affidare proprio a Instagram il suo messaggio di speranza, dimostrando ancora una volta il legame speciale che lo unisce alla sua community.

Le condizioni di salute e i prossimi aggiornamenti

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico di Alessandro Di Battista. I sanitari cubani, che lo hanno in cura, hanno riferito che le sue condizioni sono sotto controllo e che il percorso di recupero richiederà tempo. La famiglia, che lo ha seguito durante tutto il viaggio, è accanto a lui e ha chiesto rispetto per la privacy in questo delicato momento.

I suoi familiari, inoltre, hanno smentito le voci che parlavano di una volontà di rientro immediato in Italia, precisando che per ora il trasferimento non è possibile proprio per le condizioni di salute. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti, ma ciò che conta per i suoi cari è che l'ex leader M5S abbia ritrovato la lucidità e abbia voglia di lottare, come ha dimostrato con il suo commento su Instagram.