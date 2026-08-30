Sergio Assisi celebra San Francesco a Scolacium con Armonie d’Arte Festival

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“NACQUE AL MONDO UN SOLE – XI CANTO”

Da Dante ai contemporanei, il millenario omaggio allo spirito di San Francesco d’Assisi

5 SETTEMBRE 2026, ore 22.00

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Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Borgia (CZ)

Un grande omaggio a San Francesco d’Assisi, attraverso le parole immortali di Dante, la forza della musica e la sensibilità degli interpreti contemporanei. È “Nacque al mondo un sole – XI Canto”, produzione originale in prima assoluta di Armonie d’Arte Festival, in programma il 5 settembre alle ore 22.00 nella cornice sempre esclusiva e straordinaria del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia, come progetto speciale di Armonie d’Arte Festival

Lo spettacolo, ideato dal direttore artistico Chiara Giordano, nasce in occasione degli 800 anni dalla morte di Francesco patrono d’Italia, e pone al centro uno dei più celebri tributi che la letteratura italiana abbia dedicato al Santo: l’XI Canto del Paradiso dalla Divina Commedia, nel quale il Sommo Poeta Dante ne celebra la figura, raccontandone la vita, la vocazione, la radicale scelta di povertà e il cammino spirituale capace di incarnare valori di fede, umiltà, amore per il creato e tensione verso il Bene.

Dante e San Francesco, due giganti della Storia, attraverso la sua poesia e attraverso la fede, si consegnano ai secoli con una riconosciuta universalità, intatta ancora oggi. E Armonie d’Arte, vocato alla dimensione anche etica del messaggio artistico, non poteva che rappresentarne, almeno per una sera, tutta la straordinaria portata.

Alla potenza intellettuale del testo dantesco si affianca anche la dolcezza pura del Cantico delle Creature, il testo con cui Francesco stesso afferma la sua considerazione del mondo e della natura: un ideale percorso che conduce dalla parola poetica di Dante alla voce autentica del Santo di Assisi, dalla visione colta e raffinata dell’Alighieri alla la semplicità rivoluzionaria del messaggio francescano.

E sarà la voce dell’attore Sergio Assisi, volto noto e amato dal pubblico, chiamato a interpretare i testi con la sua presenza intensa e partecipata, a portarci in questa dimensione di così alta e pur complessa umanità.

La musica, con la magnifica compagine Orchestra e Coro Lirico Siciliano diretti con brillantezza da Francesco Costa, sarà invece il collante dell’intero spettacolo, rafforzandone ancor più la dimensione emozionale: la partitura del concerto intreccia composizioni originali di artisti di rango quali Vincenzo Palermo e Francesco Perri, commissionate ad hoc e pensate a contrappunto dei testi letterari, con le pagine più intense del repertorio di Riz Ortolani, Franco Battiato e autori classici, costruendo un percorso musicale capace di mettere in relazione passato e contemporaneità, tradizione e ricerca, nel segno della spiritualità, anche più generalmente intesa.

Uno spettacolo, in definitiva, in cui cuore e pensiero raggiungono vette commoventi, per trasformare il rapporto tra Bene e Bellezza in un’esperienza di gioia.

“Nacque al mondo un sole” – dichiara il direttore artistico Chiara Giordano – nasce dal desiderio di portare al pubblico la forza della spiritualità esprimibile attraverso l’arte; così, dopo aver tanto parlato di guerra nella sezione del festival dedicata al teatro e mito greco classico, abbiamo voluto chiudere il cartellone 2026 relativo a Scolacium con un messaggio di sapienza e di luce”.

Tutte le informazioni di dettaglio su www.armoniedarte e i canali social ufficiali del festival.