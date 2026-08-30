Cerca

Cronaca Calabria Reggio Calabria

Bova Marina, premia il valore di Antonio Pangallo

Redazione
Condividi:
Bova Marina, premia il valore di Antonio Pangallo
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

I condomini del villaggio “Costa dei Saraceni” di Bova Marina hanno riconosciuto e premiato il valore di Antonio Pangallo.

Predisposto a sorpresa durante l’annuale assemblea, il 28 agosto scorso, gli è stato conferito il “Diploma di Benemerenza” in segno di riconoscenza e gratitudine. Fu a ottobre del 2025 che due violenti incendi boschivi investirono una vasta area contigua l’abitato del villaggio Costa dei Saraceni. Valutato che i VVFF erano impegnati già in altri rovinose esigenze della stessa natura, Antonio Pangallo, con consapevole iniziativa, dopo ripetuti tentativi e con mezzi di fortuna, riusciva a domare le fiamme circoscrivendone l’incendio, scongiurando gravi conseguenze alle persone e alle case.

L’encomio speciale è stato concesso con la seguente motivazione: “In occasione di vasto e minaccioso incendio boschivo, che in più giorni lambiva con violenta criticità le case del villaggio Costa dei Saraceni di Bova Marina, incurante del pericolo e con coraggiosa determinazione, non esitava a introdursi nelle aree invase da alte fiamme e investite da forte vento, esponendo consapevolmente la propria vita a un grave pericolo. Artefice delle operazioni di spegnimento e di contenimento dei roghi, benché in preda a malessere per le esalazioni di fumo e le intense vampate di calore, impediva che il fuoco si propagasse nell’abitato del villaggio, scongiurando conseguenze alla pubblica incolumità.

Lucido senso del dovere, chiaro esempio di virtù civiche e non comune coraggio. Bova Marina, 22 - 24 ottobre 2025”. Durante la cerimonia di consegna dell’attestato, sono stati espresse parole di apprezzamento per l'impegno e la dedizione dimostrati da Antonio Pangallo che con il suo intervento ha impedito una tragedia per i cittadini del villaggio. Il suo esempio di coraggio e altruismo è un faro per tutta la comunità. ​​​​​​​​Cap. Cosimo Sframeli


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
antonio-pangallo costa-dei-saraceni bova-marina incendio-boschivo diploma-di-benemerenza

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 11. Oggi sono analizzate 32 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza