Incidente sull’A2 tra Frascineto e Sibari, autoarticolato si ribalta e conducente ferito

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Carreggiata chiusa in direzione Sud mentre proseguono il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area

Un incidente stradale sull’autostrada A2 ha causato la chiusura della carreggiata in direzione Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Frascineto e Sibari. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, formato da motrice e rimorchio, che per cause ancora da accertare si è ribaltato sulla sede stradale.

L’episodio sta provocando conseguenze sulla circolazione lungo un’arteria fondamentale per i collegamenti in Calabria. Le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo pesante risultano particolarmente complesse e potrebbero proseguire fino al tardo pomeriggio.

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Conducente ferito trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Il conducente dell’autoarticolato, un uomo di circa 50 anni, è rimasto ferito in seguito all’incidente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato affidato al personale sanitario del 118 e successivamente trasferito in una struttura ospedaliera mediante elisoccorso.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Incendio di vegetazione lungo la scarpata dell’autostrada

A rendere ancora più delicato l’intervento è stato un incendio di vegetazione sviluppatosi lungo la scarpata adiacente all’autostrada. Le fiamme sono state affrontate tempestivamente dai Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere il rogo e a impedire che si propagasse ulteriormente nelle aree circostanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari e del Presidio Rurale VVF di Mormanno. I soccorritori sono impegnati nella messa in sicurezza del tratto autostradale, nella gestione delle conseguenze del sinistro e nel supporto alle attività necessarie per il recupero del mezzo ribaltato.

Viabilità modificata e operazioni ancora in corso

Presenti anche il personale ANAS, gli operatori del soccorso stradale e gli agenti della Polizia Stradale, chiamati a gestire la circolazione e a garantire la sicurezza durante le operazioni.

La viabilità sull’A2 tra Frascineto e Sibari potrebbe subire ulteriori variazioni nelle prossime ore. In base all’evoluzione dell’intervento, potrebbero essere disposti anche cambi di carreggiata o altre modifiche temporanee alla circolazione.

Agli automobilisti diretti verso Sud viene consigliato di prestare la massima attenzione, seguire le indicazioni presenti sul posto e verificare gli aggiornamenti ufficiali sul traffico prima di raggiungere il tratto interessato.