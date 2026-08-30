Rave party finisce in tragedia in Svizzera: spari sulla folla, morta una 22enne

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Nella notte tra sabato e domenica, la tranquilla cittadina svizzera di Aarau, nel cantone di Argovia, è stata teatro di un episodio di violenza che ha sconvolto l'opinione pubblica. Durante un rave party non autorizzato svoltosi all'ippodromo di Schachen, alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla, uccidendo una giovane donna di 22 anni e ferendo altre cinque persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la festa illegale era in corso da diverse ore e aveva attirato centinaia di giovani da tutta la regione. Poco dopo la mezzanotte, per ragioni ancora da chiarire, qualcuno ha aperto il fuoco seminando il panico tra i partecipanti. Le vittime sono state colpite mentre cercavano di mettersi in salvo; una di loro, una ragazza, è deceduta sul colpo, mentre gli altri feriti sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Aarau e Basilea, dove versano in condizioni serie ma stabili.

La dinamica e le indagini

Le autorità elvetiche hanno immediatamente avviato un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. La polizia cantonale di Argovia ha isolato l'area dell'ippodromo e sta raccogliendo le testimonianze dei presenti. Gli investigatori non escludono che lo sparo possa essere partito da un gruppo di persone coinvolte in una lite, ma non ci sono ancora prove certe. Al momento, gli autori sono ancora ricercati e il movente resta avvolto nel mistero. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e le tracce lasciate sul posto, oltre a sentire i testimoni per ricostruire la sequenza esatta degli eventi.

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La reazione della politica

L'episodio ha scosso non solo la comunità locale ma anche la classe politica svizzera. Il consigliere federale responsabile della giustizia ha espresso il proprio cordoglio per la vittima e ha assicurato che verranno intensificati i controlli per prevenire simili tragedie. Alcuni politici locali hanno chiesto un inasprimento delle misure contro i rave party illegali, che spesso si svolgono in luoghi abbandonati o all'aperto senza alcuna misura di sicurezza. La discussione è destinata a tenere banco nei prossimi giorni, mentre la città di Aarau si prepara a vivere una giornata di lutto.

Il fenomeno dei rave in Svizzera

I rave party non sono una novità in Svizzera, ma da anni rappresentano una sfida per le forze dell'ordine. Spesso organizzati in segreto via social network, attirano migliaia di giovani e finiscono per diventare eventi difficili da gestire. Negli ultimi mesi ci erano stati segnalati diversi episodi di violenza legati a questi eventi, ma mai si era arrivati a un esito così tragico. La comunità locale ora si interroga su come bilanciare la libertà di riunione con la necessità di garantire la sicurezza pubblica.