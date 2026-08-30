Islanda: il No all'UE vince il referendum, pesca e sovranità al centro del dibattito

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L'Islanda ha detto nuovamente no all'Unione europea. Nel referendum consultivo voluto dal governo di centrosinistra, i cittadini hanno respinto con il 52,5% dei voti la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'UE, mentre il 47,5% ha votato sì. Un risultato che conferma la posizione già assunta dal paese nordico nel 2015, quando la candidatura era stata formalmente ritirata.

Le ragioni del No: la pesca come priorità nazionale

Il dibattito che ha preceduto il voto si è concentrato soprattutto sulla tutela della sovranità islandese sull'industria della pesca, settore vitale per l'economia locale. I sostenitori del No hanno sottolineato come l'adesione all'UE avrebbe potuto mettere a rischio la gestione autonoma delle risorse ittiche, un tema particolarmente sensibile per una nazione che basa gran parte delle sue esportazioni proprio sulla pesca. La paura di perdere il controllo su questa risorsa strategica ha quindi pesato in modo decisivo sull'esito delle urne.

Un paese già integrato, ma con riserve

Va ricordato che l'Islanda, pur non essendo membro dell'Unione, fa già parte del mercato unico europeo attraverso lo Spazio Economico Europeo (SEE) e aderisce all'area Schengen. Questa condizione ha permesso al paese di godere di molti benefici dell'integrazione senza dover accettare alcune politiche comuni, come la Politica Comune della Pesca. La popolazione islandese ha dimostrato di voler mantenere questo equilibrio, preferendo una cooperazione stretta ma non vincolante.

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Le prossime mosse del governo

Il governo islandese, che aveva promosso la consultazione per sciogliere il nodo politico interno, ora dovrà prendere atto della volontà popolare. L'esecutivo ha dichiarato che rispetterà il risultato del referendum, e che la questione dell'adesione all'UE verrà accantonata almeno per l'attuale legislatura. Nel frattempo, Reykjavik continuerà a collaborare con Bruxelles su temi di comune interesse, come il commercio, la ricerca e la lotta al cambiamento climatico.