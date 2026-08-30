Naufragio al largo di Cipro: traghetto si capovolge, salgono le vittime

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Un grave incidente marittimo ha scosso le acque al largo di Cipro, dove un traghetto della compagnia Filo Denizcilik si è capovolto poche miglia dopo la partenza dal porto di Kyrenia, nel nord dell'isola. L'imbarcazione, diretta a Taşucu in Turchia, trasportava 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il natante ha iniziato a imbarcare acqua per cause ancora sconosciute, costringendo le autorità locali a lanciare un'immediata operazione di salvataggio.

Cronaca del disastro: cosa è successo

Il traghetto era salpato regolarmente da Kyrenia/Girne con destinazione il porto turco, ma dopo pochi chilometri ha perso stabilità. I testimoni riferiscono di un improvviso sbandamento, seguito da un rapido capovolgimento a circa 2 chilometri dalla costa. Le motovedette e gli elicotteri di soccorso sono intervenuti tempestivamente, ma non è bastato a evitare le prime vittime: al momento si contano almeno 6 morti, mentre molti passeggeri sono stati tratti in salvo. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, poiché alcune persone risultano ancora disperse.

Soccorsi e polemiche: la sicurezza dei traghetti in discussione

L'emergenza ha mobilitato le autorità della autoproclamata repubblica di Cipro del Nord, che hanno coordinato le operazioni di recupero. Gli ospedali locali sono stati allertati per accogliere i feriti, alcuni in condizioni critiche. Sulle cause dell'incidente, gli investigatori ipotizzano un guasto tecnico o un sovraccarico, ma serviranno ulteriori accertamenti. Il naufragio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle rotte marittime nel Mediterraneo orientale, con richieste di verifiche più rigorose per le compagnie che operano su queste tratte. La comunità internazionale segue con apprensione la vicenda, mentre i familiari dei passeggeri attendono notizie.

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Le reazioni delle istituzioni e le prossime mosse

Il governo locale ha dichiarato il lutto e promesso piena trasparenza sull'accaduto. La compagnia Filo Denizcilik ha espresso cordoglio per le vittime, annunciando la collaborazione con gli inquirenti per chiarire la dinamica. Nel frattempo, le ricerche proseguono senza sosta, e ogni aggiornamento è seguito con attenzione dai media. La vicenda solleva interrogativi sulle misure di prevenzione adottate dalle autorità portuali, in particolare per le navi adibite al trasporto di un numero elevato di passeggeri: un tema che potrebbe portare a nuove normative in tempi brevi.