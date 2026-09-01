Al via la prevendita per il doppio omaggio della Calabria a Francesco Guccini con i suoi leggendari “Musici” Il 17 dicembre a Catanzaro e il 18 dicembre a Reggio

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Parte domani alle ore 12:00 online su Ticketone e nei punti autorizzati la prevendita dei due esclusivi concerti con cui la Calabria omaggerà Francesco Guccini, confermati per il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, entrambi con inizio alle ore 21:00.

A ricordare il grande cantautore, intellettuale e scrittore, attraverso i suoi successi, saranno proprio i Musici di Francesco Guccini, i suoi leggendari musicisti: Juan Carlos "Flaco" Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, Ellade Bandini, batteria e percussioni. A completare la straordinaria formazione Giacomo Marzi al basso elettrico.

Lo straordinario Omaggio a Francesco Guccini, dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, fa parte della 40° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d'Autore diretto da Ruggero Pegna in cui Guccini è stato eccezionale protagonista per ben quattro volte: nel '97 e 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio C. e nel 2010 nello Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni. Nel 2007, insieme a Vincenzo Mollica, prima del concerto inaugurò anche una mostra di pittura di artisti calabresi, Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala, a lui dedicata nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, a conferma del grande legame che si creò tra lui e la Calabria.

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In questi due esclusivi concerti-evento dei Musici di Francesco Guccini risentiremo canzoni che hanno segnato la storia della musica d'autore italiana e il pensiero di generazioni, i brani più iconici del "Maestrone", a partire dallo storico album Fra la via Emilia e il West, intervallati da brevi racconti di vita vissuta insieme a lui.

Sarà un'occasione preziosa e carica di significato per rivivere le atmosfere, le storie e le emozioni di un repertorio senza tempo, celebrando il legame indissolubile tra un artista straordinario, i suoi magnifici compagni di viaggio e il suo pubblico di ogni età.

“Mi piacerebbe – afferma il promoter - che tutti quelli che abbiamo amato e amiamo Francesco Guccini ci ritrovassimo con i suoi Musici a cantare ancora insieme le sue canzoni, per rivivere i suoi i indimenticabili concerti e tutti quei momenti che abbiamo vissuto con le sue canzoni. Con la voce di "Flaco" Juan Carlos Biondini, suo storico chitarrista, e i suoi Musici, altri veri, grandi maestri della musica italiana, saliremo ancora una volta sulla sua locomotiva per uno straordinario viaggio pieno di ricordi ed emozioni. Saranno due serate indimenticabili, due feste, come lui avrebbe voluto!”.