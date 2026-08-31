Shein pronta al grande debutto in Borsa a Hong Kong: raccolta record da 1,8 miliardi

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Shein, il gigante cinese del fast fashion, si appresta a fare il suo attesissimo debutto in Borsa domani, 1° settembre, presso la borsa di Hong Kong. L'operazione, una delle più rilevanti dell'anno nel panorama asiatico, mira a raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari, con una valutazione complessiva stimata tra i 26 e i 27 miliardi di dollari. Una cifra notevole, ma che segna un netto ridimensionamento rispetto ai circa 100 miliardi di dollari toccati nel 2022, quando l'azienda era al suo apice.

Il percorso di Shein verso la quotazione è stato tutt'altro che semplice: l'azienda, fondata a Nanchino e ora con sede a Singapore, ha dovuto affrontare pressioni normative, contenziosi sulla proprietà intellettuale e una crescente attenzione degli enti regolatori in vari paesi, inclusi gli Stati Uniti, dove ha dovuto fronteggiare accuse legate alle condizioni di lavoro. Nonostante ciò, il marchio ha mantenuto una forte attrattiva per gli investitori, grazie a un modello di business basato su una supply chain estremamente agile e su prezzi competitivi che hanno conquistato i consumatori di tutto il mondo.

Perché la valutazione è così lontana dal 2022?

La differenza abissale tra il picco di 100 miliardi e l'attuale valutazione di circa 27 miliardi può essere spiegata da diversi fattori. In primo luogo, il contesto macroeconomico è cambiato: l'inflazione globale e l'aumento dei tassi d'interesse hanno reso gli investitori più cauti verso titoli growth. Inoltre, la concorrenza nel settore del fast fashion si è intensificata, con player come Temu e Zalando che hanno eroso quote di mercato. Infine, le incertezze normative, soprattutto riguardo alla conformità doganale e ai dazi, hanno pesato sul sentiment degli investitori.

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Impatto per il settore e per gli investitori

L'IPO di Shein rappresenta un banco di prova per il mercato delle nuove quotazioni a Hong Kong, che ha registrato un rallentamento negli ultimi anni. Un successo potrebbe rilanciare l'interesse verso le società cinesi e asiatiche in generale. Per gli investitori, l'ingresso in Borsa offre l'opportunità di puntare su uno dei brand più dinamici del settore, ma con un profilo di rischio elevato, dato il contesto competitivo e normativo. Gli analisti consigliano di monitorare attentamente i primi giorni di negoziazione per capire l'andamento della domanda e le prospettive di medio termine.

Le prossime mosse di Shein

Il ricavato dell'IPO sarà utilizzato principalmente per espandere la propria presenza geografica, potenziare la tecnologia e migliorare la sostenibilità, tema sempre più sentito dai consumatori. Shein ha già annunciato investimenti in progetti di economia circolare e nella trasparenza della filiera, elementi che potrebbero aiutare a mitigare le critiche ricevute in passato. Inoltre, la società punta a diversificare il proprio portafoglio prodotti, spingendo su categorie come l'home decor e la bellezza, per ridurre la dipendenza dall'abbigliamento.

In conclusione, il debutto di Shein in Borsa è un evento da seguire con attenzione, sia per gli operatori finanziari che per gli appassionati di moda. Con una valutazione ridimensionata ma comunque significativa, l'azienda cerca di scrivere un nuovo capitolo della sua storia, tra sfide e opportunità.