Tragedia a Centocelle: sedicenne confessa il pestaggio della madre e chiama i soccorsi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un dramma familiare ha scosso il quartiere Centocelle di Roma, dove un ragazzo di soli 16 anni ha picchiato a morte la madre all'interno dell'abitazione. Dopo l'aggressione, il giovane ha chiamato il 112 con lucidità agghiacciante: «Venite, l'ho picchiata, forse è morta». I soccorsi sono intervenuti prontamente, trovando la donna ancora in vita, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle lesioni riportate.

Il quadro investigativo e il ricovero del minore

Le autorità hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che hanno scatenato la furia del giovane. Il sedicenne è stato fermato e, considerato il suo stato di forte agitazione, è stato ricoverato in un reparto di psichiatria per essere sottoposto a valutazioni specialistiche. Al momento non sono emerse cause chiare dell'aggressione, ma gli inquirenti non escludono che possano esserci state tensioni familiari o problemi legati alla salute mentale del ragazzo.

La reazione della comunità e i precedenti

La notizia ha sconvolto i residenti di Centocelle, un quartiere popolare della Capitale, dove episodi di violenza così gravi sono rari. I vicini descrivono la famiglia come apparentemente normale, il che rende il gesto ancora più incomprensibile. Le forze dell'ordine stanno ascoltando parenti e conoscenti per fare luce sul contesto familiare e su eventuali segnali premonitori che sarebbero stati sottovalutati. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e sulla necessità di supporto psicologico per gli adolescenti in difficoltà.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza