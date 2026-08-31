Tragedia a Centocelle: sedicenne confessa il pestaggio della madre e chiama i soccorsi
Un dramma familiare ha scosso il quartiere Centocelle di Roma, dove un ragazzo di soli 16 anni ha picchiato a morte la madre all'interno dell'abitazione. Dopo l'aggressione, il giovane ha chiamato il 112 con lucidità agghiacciante: «Venite, l'ho picchiata, forse è morta». I soccorsi sono intervenuti prontamente, trovando la donna ancora in vita, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle lesioni riportate.
Il quadro investigativo e il ricovero del minore
Le autorità hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che hanno scatenato la furia del giovane. Il sedicenne è stato fermato e, considerato il suo stato di forte agitazione, è stato ricoverato in un reparto di psichiatria per essere sottoposto a valutazioni specialistiche. Al momento non sono emerse cause chiare dell'aggressione, ma gli inquirenti non escludono che possano esserci state tensioni familiari o problemi legati alla salute mentale del ragazzo.
La reazione della comunità e i precedenti
La notizia ha sconvolto i residenti di Centocelle, un quartiere popolare della Capitale, dove episodi di violenza così gravi sono rari. I vicini descrivono la famiglia come apparentemente normale, il che rende il gesto ancora più incomprensibile. Le forze dell'ordine stanno ascoltando parenti e conoscenti per fare luce sul contesto familiare e su eventuali segnali premonitori che sarebbero stati sottovalutati. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e sulla necessità di supporto psicologico per gli adolescenti in difficoltà.
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