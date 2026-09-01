Controlli alle frontiere con la Spagna: 31 respinti e 6 arresti in un mese
Nel corso del mese di agosto, l'Italia ha intensificato i controlli alle frontiere con la Spagna nell'ambito di un'operazione di sicurezza coordinata. I risultati parlano chiaro: 31 persone respinte e 6 arresti. L'operazione ha visto il monitoraggio di circa 500.000 persone, con 180.000 identificate all'ingresso in Italia.
Come sono avvenuti i controlli
I passeggeri dell'Unione Europea hanno dovuto semplicemente esibire la carta d'identità in corso di validità. Per i cittadini extra-Ue, invece, sono stati effettuati controlli più approfonditi, in gran parte a campione, al fine di verificare la regolarità del soggiorno e il possesso di documenti validi.
Profile delle persone respinte
Tra le 31 persone respinte, la maggior parte erano cittadini sudamericani sprovvisti di visto o con documenti non validi. Solo otto erano marocchini. Le respinte sono avvenute per motivi di sicurezza e di mancato possesso dei requisiti di ingresso.
Arresti e azioni legali
I 6 arresti riguardano persone che hanno tentato di aggirare i controlli o che risultavano avere precedenti penali. Le autorità italiane hanno lavorato in stretta collaborazione con le forze di polizia spagnole per garantire un controllo efficace e nel rispetto delle normative vigenti.
Questa operazione dimostra l'impegno dell'Italia nel mantenere elevati standard di sicurezza, garantendo al contempo la libertà di movimento per i cittadini dell'UE e un filtro accurato per chi proviene da Paesi terzi.
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