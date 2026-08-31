Meloni a La Piazza rilancia il Sud e punta sulla ZES unica per la crescita dell’Italia

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La presidente del Consiglio interviene alla nona edizione della rassegna organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica e ribadisce l’impegno del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno

La crescita del Sud, il ruolo della ZES unica e la necessità di costruire un’Italia più competitiva e coesa sono stati i temi centrali dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla nona edizione de La Piazza Il Bene Comune.

Non potendo partecipare di persona all’iniziativa organizzata da Affaritaliani, Meloni ha inviato un videomessaggio nel quale ha ricordato il proprio legame con Ceglie Messapica, la Valle d’Itria e l’intero territorio pugliese.

Il legame di Giorgia Meloni con la Puglia

In apertura del suo intervento, la presidente del Consiglio ha salutato gli organizzatori Marcello e Marco e ha espresso il proprio rammarico per non essere presente alla manifestazione.

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Meloni ha descritto Ceglie Messapica come una città splendida, inserita nello scenario della Valle d’Itria, territorio al quale ha dichiarato di essere particolarmente affezionata e legata anche da ricordi personali.

La premier ha quindi riconosciuto il valore assunto negli anni dalla rassegna La Piazza, diventata una delle principali occasioni italiane di confronto tra politica, giornalismo, istituzioni e società civile.

La Puglia al centro della scena internazionale

Nel suo messaggio, Giorgia Meloni ha sottolineato la forza identitaria della Puglia, definendola una terra fiera e orgogliosa delle proprie radici.

Un territorio che, secondo la presidente del Consiglio, si trova al centro dell’attenzione internazionale anche grazie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La manifestazione rappresenta un’importante opportunità non soltanto per la regione, ma per tutto il Mezzogiorno e per l’Italia.

Per Meloni, l’organizzazione di un evento di questa portata consente al Paese di dimostrare ancora una volta la propria capacità di ospitare e gestire appuntamenti sportivi internazionali, generando al tempo stesso ricadute positive in termini di infrastrutture, turismo e promozione del territorio.

Lo sviluppo del Mezzogiorno tra le priorità del Governo

Uno dei temi principali scelti per questa edizione de La Piazza è lo sviluppo del Sud. Una questione sulla quale il Governo, ha spiegato Meloni, intende continuare a investire attraverso misure concrete e politiche capaci di ridurre i divari territoriali.

La presidente del Consiglio ha assicurato che l’esecutivo seguirà con attenzione gli spunti e le proposte che emergeranno durante i tre giorni della manifestazione.

Restituire centralità al Mezzogiorno, ha ribadito, rappresenta una delle priorità perseguite fin dall’insediamento del Governo, attraverso interventi orientati ad attrarre investimenti, sostenere le imprese e favorire nuova occupazione.

ZES unica e investimenti nel Sud

Un passaggio centrale dell’intervento è stato dedicato alla ZES unica per il Mezzogiorno, indicata dalla premier come uno degli strumenti più rilevanti della strategia governativa.

Secondo i dati richiamati da Giorgia Meloni nel suo messaggio, la misura avrebbe generato finora un giro d’affari pari a circa 60 miliardi di euro, contribuendo a sostenere una crescita dei territori meridionali superiore alla media nazionale.

La ZES unica punta a rendere più semplice e conveniente investire nel Sud attraverso procedure amministrative più rapide, agevolazioni e strumenti destinati a ridurre gli ostacoli burocratici. L’obiettivo è creare un ambiente più favorevole alle imprese e trasformare il Mezzogiorno in un’area strategica per lo sviluppo economico del Paese.

Le semplificazioni verso un’estensione nazionale

Meloni ha evidenziato in particolare l’efficacia dei meccanismi di semplificazione amministrativa collegati alla ZES unica. Proprio i risultati ottenuti nel Mezzogiorno avrebbero spinto il Governo a valutare l’estensione di alcune procedure al resto del territorio nazionale.

Il dossier, ha precisato la premier, viene seguito con grande attenzione. L’intenzione dell’esecutivo è amplificare gli effetti positivi della misura sulla crescita economica, sugli investimenti e sull’occupazione, utilizzando l’esperienza maturata nel Sud come modello per interventi più ampi.

L’obiettivo di un’Italia più forte e competitiva

Nella parte conclusiva del videomessaggio, Giorgia Meloni ha ribadito l’obiettivo generale dell’azione di Governo: costruire un’Italia più forte, maggiormente coesa e in grado di competere nelle grandi sfide economiche e internazionali.

In questo percorso, iniziative come La Piazza Il Bene Comune possono offrire un contributo significativo. Il confronto tra idee, esperienze e posizioni differenti rappresenta infatti uno strumento utile per approfondire i problemi del Paese e individuare nuove soluzioni.

La presidente del Consiglio ha infine ringraziato gli organizzatori per il lavoro svolto, riconoscendo alla manifestazione un ruolo importante sul piano dell’elaborazione politica, del dibattito pubblico e della partecipazione democratica.