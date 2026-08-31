Tragedia a Roma, tre familiari trovati morti in un’abitazione a Pietralata
Padre madre e figlia sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro casa Indagini in corso e nessuna ipotesi esclusa
Il ritrovamento nell’abitazione
Una drammatica scoperta è avvenuta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove tre componenti della stessa famiglia sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione.
Le vittime sono un uomo, una donna e la loro giovane figlia con disabilità. Secondo le prime informazioni, sui corpi sarebbero state riscontrate ferite provocate da colpi d’arma da fuoco.
L’allarme lanciato dai familiari
A richiedere l’intervento dei soccorsi sarebbero stati alcuni parenti delle vittime, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno consentito agli investigatori di accedere all’abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti i tre corpi.
Le indagini e l’ipotesi di omicidio suicidio
I carabinieri hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nella casa di Pietralata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura anche quella di un possibile omicidio suicidio, ma al momento non sarebbero emersi elementi sufficienti per stabilire definitivamente la dinamica della tragedia.
Gli investigatori dovranno esaminare la scena, l’arma eventualmente rinvenuta e ogni altro elemento utile. Saranno inoltre ascoltati parenti e conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita della famiglia e comprendere se vi fossero circostanze che possano aiutare a chiarire l’accaduto.
Si attendono gli accertamenti ufficiali
La vicenda resta dunque avvolta da numerosi interrogativi. Soltanto gli accertamenti medico legali, i rilievi effettuati nell’abitazione e le successive attività investigative potranno chiarire le cause dei decessi e stabilire eventuali responsabilità.
Le informazioni disponibili sono ancora preliminari e ogni ricostruzione dovrà essere confermata dalle autorità competenti.
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