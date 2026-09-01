Sabotaggio in Germania: ordigni vicino a una sottostazione elettrica nel Brandeburgo

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Un possibile atto di sabotaggio ha scosso la tranquillità del Brandeburgo, in Germania, dove nei pressi della sottostazione elettrica di Turnow-Preilack sono stati rinvenuti diversi ordigni esplosivi improvvisati. L'area, che ospita anche la centrale a lignite di Jänschwalde, è stata al centro di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno prontamente messo in sicurezza la zona. Secondo le prime ricostruzioni, l'obiettivo sarebbe stato quello di provocare un blackout nella regione, ma le autorità hanno escluso pericoli per la popolazione.

Un'interruzione limitata, poi il ritorno alla normalità

L'episodio ha causato una breve interruzione di alcune linee elettriche, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Le linee sono state riattivate e l'approvvigionamento generale non ha subito conseguenze significative. La polizia tedesca ha avviato le indagini per far luce su quanto accaduto, mentre la stampa locale ipotizza che l'attacco fosse mirato a creare un blackout nella zona, un evento che avrebbe potuto avere ripercussioni su migliaia di utenti.

Infrastrutture critiche nel mirino

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture critiche in Europa. Le sottostazioni elettriche e le centrali energetiche sono da tempo considerate obiettivi sensibili, soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche. Il ritrovamento di ordigni improvvisati vicino a un impianto strategico come quello di Jänschwalde solleva interrogativi sulla vulnerabilità del sistema energetico tedesco e sulla necessità di rafforzare i sistemi di sorveglianza.

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Le reazioni e le indagini in corso

Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza degli impianti. Gli investigatori stanno analizzando eventuali rivendicazioni e verificando se il gesto possa essere collegato a gruppi estremisti o a iniziative individuali. Al momento, non risultano fermi e le indagini proseguono per identificare i responsabili. La popolazione è stata invitata a segnalare qualsiasi movimento sospetto, mentre le misure di sicurezza nelle aree sensibili sono state temporaneamente rafforzate.

Questo episodio, se confermato come atto deliberato, rappresenta un campanello d'allarme per tutta l'Europa, dove la protezione delle reti elettriche e degli altri servizi essenziali diventa sempre più prioritaria. La rapidità con cui è stata ripristinata la fornitura dimostra comunque la resilienza del sistema, ma non deve far abbassare la guardia.