Monterosso in Panda conquista il pubblico tra motori spettacolo e valorizzazione del territorio. Video

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La seconda edizione del raduno dedicato alla storica utilitaria italiana ha richiamato appassionati provenienti da diverse regioni trasformando Monterosso Calabro in un punto di incontro per collezionisti famiglie e curiosi

Una giornata dedicata alla Fiat Panda

Grande partecipazione a Monterosso Calabro per la seconda edizione di Monterosso in Panda, la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale e dedicata a una delle automobili più popolari e riconoscibili della storia italiana.

Dalle prime ore della giornata, il parcheggio di Via Roma e le strade vicine hanno accolto numerose Fiat Panda appartenenti a serie, modelli e anni differenti. Un’esposizione a cielo aperto che ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, offrendo anche l’opportunità di osservare l’evoluzione della vettura attraverso le sue diverse generazioni.

Il successo ottenuto conferma la crescita di un appuntamento che, nonostante sia arrivato soltanto alla seconda edizione, sta riuscendo a costruire una propria identità nel panorama degli eventi automobilistici in Calabria.

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Il ringraziamento del comitato organizzatore

Prima della partenza del giro panoramico, il presidente Gianluca La Marca ha salutato i partecipanti insieme ai componenti del comitato organizzatore: Mariateresa Mazzara, Domenico Puzzello, Pasquale Galati, Fabrizio Mazzara, Marco Pizzonia, Lucia Puente, Michele Pisani, Domenico Sbriglio e Sofia Martino.

Gli organizzatori hanno ringraziato gli equipaggi, il pubblico e tutte le persone che, attraverso il proprio contributo, hanno permesso lo svolgimento della manifestazione.

La collaborazione tra istituzioni, volontari e appassionati si è rivelata determinante per accogliere i partecipanti e coordinare le diverse attività previste nel corso della giornata.

La DJ Panda tra le attrazioni più fotografate

Una delle protagoniste più curiose dell’edizione è stata la DJ Panda, una Fiat Panda della prima serie trasformata in una postazione musicale.

L’allestimento originale ha suscitato l’interesse del pubblico ed è diventato rapidamente uno dei soggetti più fotografati dell’evento. La vettura ha rappresentato perfettamente lo spirito della manifestazione, capace di combinare la passione automobilistica con musica, creatività e intrattenimento.

Il lungo viaggio di Ginapandina da Vicenza

Dietro ogni automobile presente al raduno c’erano esperienze personali, ricordi e racconti di viaggio. Tra le storie più significative figura quella di Ginapandina, partita da Vicenza e giunta a Monterosso Calabro dopo tre giorni trascorsi sulla strada.

Un viaggio affrontato appositamente per partecipare all’iniziativa e condividere la propria passione con altri equipaggi. La sua presenza dimostra come Monterosso in Panda abbia cominciato ad attirare persone anche da località molto lontane dalla Calabria.

I partecipanti tornati dopo la prima edizione

Alla manifestazione hanno preso parte anche diversi appassionati già presenti all’esordio dell’anno precedente. Tra loro Giovanni Lombardo, arrivato da Riesi, e Franco Noce, proveniente da Casali del Manco.

La loro decisione di tornare a Monterosso testimonia il legame creatosi con il territorio e con gli altri partecipanti. Il raduno, infatti, non rappresenta soltanto un’esposizione di automobili, ma anche un’occasione per ritrovarsi, stringere nuove amicizie e condividere esperienze.

La carovana delle Panda alla scoperta del territorio

Dopo il ritrovo in Via Roma, le vetture sono partite per il tradizionale giro panoramico a Monterosso Calabro. Le Panda hanno formato una lunga e suggestiva carovana, attraversando il territorio prima di fare ritorno nel punto di partenza.

Il percorso ha aggiunto una dimensione turistica alla manifestazione, consentendo ai partecipanti di conoscere il paesaggio e le caratteristiche del borgo. In questo modo, l’evento automobilistico è diventato anche uno strumento di promozione del territorio calabrese e delle sue realtà locali.

Musica e divertimento nel centro di Monterosso Calabro

Al termine del giro panoramico, la festa è proseguita con musica, animazione e diversi momenti di intrattenimento. Il pubblico ha partecipato in un clima sereno e conviviale, condividendo la curiosità per le automobili esposte e il piacere di trascorrere una giornata insieme.

La presenza di equipaggi provenienti da territori differenti ha contribuito a rendere il raduno un luogo di scambio, nel quale la passione per la Fiat Panda ha superato distanze geografiche e differenze generazionali.

Santo Palumbo chiude la manifestazione

A concludere la serata è stato lo spettacolo di Santo Palumbo, comico conosciuto anche per la sua partecipazione a Zelig.

La sua esibizione ha coinvolto il numeroso pubblico presente, regalando risate e momenti di leggerezza. La scelta di affiancare lo spettacolo al programma automobilistico ha permesso di ampliare l’offerta della manifestazione e di coinvolgere anche famiglie e visitatori non direttamente legati al mondo dei motori.

Un raduno destinato a crescere

Il bilancio della seconda edizione di Monterosso in Panda è positivo. La partecipazione degli appassionati, i viaggi affrontati per raggiungere il paese e il ritorno degli equipaggi presenti fin dalla prima edizione indicano che l’appuntamento sta costruendo una comunità sempre più numerosa.

L’iniziativa è riuscita a trasformare un raduno dedicato alla storica Fiat Panda in una giornata di socializzazione e scoperta del territorio. Per Monterosso Calabro si tratta anche di un’importante opportunità di visibilità, capace di richiamare visitatori e raccontare il paese attraverso una formula originale.

La sfida per le prossime edizioni sarà proseguire questo percorso di crescita, conservando l’atmosfera spontanea e accogliente che ha caratterizzato la manifestazione e rafforzandone il ruolo tra gli eventi motoristici della Calabria.







