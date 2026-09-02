Di Battista in miglioramento: rientro in Italia il 4 settembre dopo le cure mediche a Cuba

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In un momento di grande preoccupazione per le sue condizioni di salute, Alessandro Di Battista ha finalmente rotto il silenzio, rassicurando i suoi sostenitori e tutti coloro che hanno seguito con apprensione la sua vicenda. Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: “Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili, ma sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”.

Le parole di Di Battista arrivano dopo settimane di ansia e incertezza per la sua salute, che lo hanno costretto a prolungare la sua permanenza a Cuba, dove si trovava per un viaggio personale. La notizia del suo malore aveva destato grande allarme, anche a causa della distanza e delle difficoltà logistiche legate a un eventuale rientro. Tuttavia, ora la situazione sembra essere sotto controllo, e il ritorno in Italia è finalmente programmato.

Il ringraziamento ai medici cubani

Nel suo messaggio, Di Battista ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine nei confronti del personale sanitario dell'Avana, che lo ha seguito e curato con grande professionalità. “Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”, ha scritto. Un riconoscimento importante, che testimonia l'alto livello del sistema sanitario cubano, spesso oggetto di pregiudizi e luoghi comuni.

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La tempestività nell'individuare il problema e nell'impostare la terapia è stata cruciale per evitare complicazioni. Il fatto che i medici italiani, contattati per un consulto a distanza, abbiano confermato la bontà delle scelte fatte dai colleghi cubani, è una ulteriore rassicurazione sulla correttezza del percorso di cura intrapreso. Questo episodio mette in luce l'importanza della cooperazione internazionale in campo medico e la necessità di abbattere le barriere tra i sistemi sanitari.

Il rientro in aeroambulanza e la copertura assicurativa

Il rientro in Italia è stato organizzato con ogni cautela e sarà effettuato con un'aeroambulanza, in modo da garantire un trasporto sicuro e assistito, con personale medico a bordo. “Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza, i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”, ha precisato Di Battista. Un dettaglio non secondario, che evidenzia l'importanza di viaggiare sempre con una copertura sanitaria adeguata, soprattutto quando ci si reca in Paesi con sistemi sanitari differenti.

La scelta di affidarsi a una polizza viaggio si è rivelata lungimirante, permettendo di gestire al meglio una situazione di emergenza senza dover affrontare costi insostenibili. Il ritorno a casa, dopo un periodo così delicato, rappresenta per Di Battista una tappa fondamentale del suo percorso di guarigione. La sua vicenda, oltre ad avere un risvolto personale, offre anche uno spunto di riflessione più ampio sulla fragilità della vita e sulla necessità di non dare mai per scontata la propria salute. I suoi sostenitori, e non solo, attenderanno con ansia il suo arrivo e il suo completo recupero, augurandosi di rivederlo presto attivo sulla scena pubblica e politica italiana.