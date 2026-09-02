Tajani mette in guardia dalla Russia: possibile ingerenza nelle elezioni europee

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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lanciato un monito chiaro in merito alle possibili interferenze straniere nei processi democratici dell'Unione Europea. Intervenendo nel corso di un incontro stampa, Tajani ha sottolineato che la minaccia di condizionamento elettorale è concreta e riguarda tutti gli Stati membri, ma ha voluto mettere in evidenza il rischio specifico per l'Italia.

"È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei Paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo" – ha dichiarato il titolare della Farnesina. Le sue parole giungono a pochi mesi dalle prossime consultazioni elettorali, in un clima di crescente attenzione verso le cosiddette minacce ibride.

Il ruolo dell'intelligence e della diplomazia

Tajani ha evidenziato come la diplomazia preventiva e il rafforzamento dei servizi di intelligence siano strumenti fondamentali per contrastare eventuali ingerenze. Il ministro ha inoltre ricordato gli sforzi dell'Italia in sede europea per creare un meccanismo comune di difesa delle democrazie, capace di rispondere rapidamente a disinformazione e attacchi informatici.

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Le elezioni europee nel mirino

Le prossime elezioni europee rappresentano un obiettivo sensibile per attori esterni che intendono destabilizzare l'equilibrio politico del continente. Secondo recenti rapporti, la Russia avrebbe già tentato di influenzare precedenti tornate elettorali in diversi paesi, utilizzando campagne social, fake news e sostegno a forze politiche affini. L'allarme di Tajani si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio da parte delle autorità italiane ed europee.

Prevenzione e cooperazione internazionale

L'auspicio del ministro è che l'Unione Europea possa dotarsi di strumenti più efficaci per la prevenzione delle ingerenze, attraverso una cooperazione rafforzata tra Stati membri e lo scambio di informazioni sensibili. "Non possiamo permettere che la sovranità popolare venga minata da chi non rispetta le nostre regole democratiche" – ha concluso Tajani, sottolineando la necessità di agire con determinazione e tempestività.