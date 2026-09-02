Meteo Italia nuova ondata di caldo da giovedì con temperature oltre i 35 gradi

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L’anticiclone subtropicale torna a rafforzarsi sul Mediterraneo portando sole e caldo anomalo su gran parte del Paese. Prima del nuovo rialzo termico saranno ancora possibili brevi temporali sulle aree montuose del Nord e del Sud

L’inizio di settembre conserva caratteristiche pienamente estive. Dopo una temporanea diminuzione della pressione, da giovedì 3 settembre l’alta pressione tornerà a consolidarsi sull’Italia, favorendo una nuova fase di tempo stabile e soleggiato.

Il caldo aumenterà progressivamente tra venerdì e il fine settimana, quando le temperature potranno superare diffusamente i 35 gradi, con picchi superiori nelle pianure, nelle città e nelle zone interne delle Isole maggiori. Prima dell’affermazione definitiva dell’anticiclone rimarrà spazio per qualche temporale pomeridiano, soprattutto sui rilievi.

Meteo oggi in Italia tra sole e instabilità sui rilievi

La giornata di mercoledì 2 settembre sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su buona parte dell’Italia, con velature e annuvolamenti irregolari più frequenti sulle regioni settentrionali.

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Durante il pomeriggio l’atmosfera potrà diventare temporaneamente più instabile sulle Dolomiti, sulle Alpi orientali, sull’Appennino emiliano occidentale e su alcuni settori montuosi del Mezzogiorno. In queste zone non si escludono rovesci o temporali brevi e localizzati.

I fenomeni non dovrebbero modificare il quadro generale, che resterà dominato dal sole e da temperature tipicamente estive. Le massime potranno raggiungere i 32 o 33 gradi al Nord e i 35 o 36 gradi nelle zone interne del Centro-Sud, con valori localmente più elevati in Sardegna e Sicilia. (METEO.IT)

Previsioni meteo al Nord

Sulle regioni settentrionali prevarranno le schiarite, alternate al passaggio di nubi irregolari. La maggiore probabilità di precipitazioni riguarderà i rilievi del Triveneto e alcuni tratti dell’Appennino settentrionale.

Nelle pianure il tempo resterà generalmente asciutto, anche se non si può escludere il coinvolgimento occasionale delle aree vicine ai rilievi. I venti saranno per lo più deboli e i mari poco mossi.

Le temperature massime al Nord saranno generalmente comprese tra 28 e 33 gradi, con valori più elevati nelle pianure lontane dalle coste.

Previsioni meteo al Centro e in Sardegna

Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Il cielo potrà apparire temporaneamente velato o irregolarmente nuvoloso, senza precipitazioni significative sulle principali città e lungo le coste.

Nelle ore pomeridiane qualche nube più consistente potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma i fenomeni saranno isolati. I venti soffieranno debolmente, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi.

Le massime saranno comprese indicativamente tra i 29 gradi di Ancona e i 35 gradi di Roma. Valori superiori potranno essere registrati nelle zone interne della Sardegna, dove il caldo continuerà a essere particolarmente intenso.

Previsioni meteo al Sud e in Sicilia

Al Sud e in Sicilia l’alta pressione garantirà una giornata in gran parte stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste e sulle pianure.

Una moderata instabilità pomeridiana potrà interessare soprattutto i rilievi di Basilicata e Calabria, dove saranno possibili isolati acquazzoni o brevi temporali. Si tratterà di fenomeni circoscritti, destinati a esaurirsi rapidamente.

Le temperature al Sud oscilleranno generalmente tra 30 e 35 gradi, con punte localmente superiori nelle zone interne della Sicilia. In Calabria sono attesi valori intorno ai 31 gradi a Catanzaro, 32 a Crotone, 33 a Cosenza e 34 a Reggio Calabria. (METEO.IT)

Giovedì ancora qualche temporale in Calabria e Basilicata

Da giovedì 3 settembre l’anticiclone subtropicale inizierà a rafforzarsi ulteriormente. Il sole sarà protagonista sulla maggior parte del Paese, mentre nelle ore più calde della giornata resterà possibile qualche episodio instabile sull’Appennino meridionale.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle interne della Calabria e della Basilicata, dove potranno formarsi brevi temporali di calore. Sul resto dell’Italia il tempo sarà asciutto e prevalentemente soleggiato.

Le temperature cominceranno ad aumentare soprattutto al Nord, mentre al Sud potrà verificarsi una temporanea e contenuta flessione dovuta alla ventilazione settentrionale. Le massime saranno comunque superiori alle medie stagionali. (METEO.IT)

Da venerdì anticiclone e caldo in ulteriore aumento

La fase più stabile inizierà venerdì 4 settembre, quando l’anticiclone estenderà la propria influenza a tutto il territorio nazionale. Le possibilità di temporali diminuiranno sensibilmente e il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

L’arrivo di masse d’aria molto calda dal Nord Africa determinerà un nuovo e progressivo aumento delle temperature. Le aree interne, le grandi pianure e i centri urbani saranno maggiormente esposti, mentre lungo alcuni tratti costieri le brezze potranno limitare parzialmente il rialzo delle massime.

In diverse zone italiane le temperature potrebbero risultare tra 4 e 10 gradi superiori alle medie del periodo, confermando un avvio di settembre dal clima decisamente anomalo. (Sky TG24)

Weekend con sole e punte fino a 38 gradi

Tra sabato 5 e domenica 6 settembre il dominio dell’alta pressione dovrebbe raggiungere la sua fase più intensa. Il sole prevarrà su quasi tutte le regioni e anche la consueta instabilità pomeridiana sui rilievi tenderà ad attenuarsi.

I termometri potranno raggiungere o superare i 35 gradi da Nord a Sud. Nelle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro saranno possibili valori compresi tra 35 e 36 gradi. Città come Bologna, Ferrara, Firenze e Roma potrebbero registrare temperature particolarmente elevate per l’inizio di settembre.

Al Sud e nelle Isole maggiori il caldo potrà essere ancora più intenso, con punte di 37 o 38 gradi soprattutto nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. (Sky TG24)

Quanto durerà la nuova ondata di caldo

La fase di caldo anomalo non sembra destinata a esaurirsi nel giro di pochi giorni. Le temperature elevate potrebbero accompagnare l’Italia almeno fino a lunedì 7 o martedì 8 settembre, anche se l’affidabilità delle previsioni diminuisce con l’aumentare della distanza temporale.

Dalla parte centrale della prossima settimana alcuni modelli intravedono la possibilità di un indebolimento dell’anticiclone e dell’avvicinamento di correnti atlantiche più fresche. È però prematuro indicare con certezza l’arrivo di una perturbazione intensa o stabilire quali regioni saranno interessate.

La tendenza dovrà quindi essere confermata dai prossimi aggiornamenti. Fino al weekend, invece, lo scenario più probabile resta quello di un’Italia dominata da sole, stabilità atmosferica e temperature ben superiori alla norma.

Caldo fuori stagione e attenzione nelle ore centrali

Il caldo di settembre può risultare particolarmente insidioso perché arriva dopo settimane caratterizzate da temperature elevate. Nelle ore comprese tra le 11 e le 18 è consigliabile limitare le attività fisiche più intense, bere frequentemente e prestare maggiore attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Anche in presenza di brezze costiere, l’umidità può aumentare la temperatura percepita. Nelle città, inoltre, l’accumulo di calore su asfalto ed edifici può mantenere elevate le temperature anche durante le ore serali e notturne.