Simeri Crichi verso le elezioni: l’ex Assessore Cosco plaude alla candidatura di Saverio Loiero

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e riaccende l’entusiasmo della politica locale. L’annuncio della candidatura dell’ex sindaco Saverio Loiero, alle prossime amministrative 2027, incassa il plauso del già assessore Cosco Donato, che ha espresso profonda soddisfazione per la scelta, definendo l’ufficialità della discesa in campo comeRievocando l’esperienza amministrativa condivisa, l’ex assessore ha ricordato quegli anni come un periodo di, rivendicando con orgoglio l’operato di quella che ritieneDopo la lunga e complessa fase del paese che ha visto, negli ultimi anni, ben 2 commissariamenti, il messaggio lanciato è chiaro: