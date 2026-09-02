Simeri Crichi verso le elezioni: l’ex Assessore Cosco plaude alla candidatura di Saverio Loiero
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Rievocando l’esperienza amministrativa condivisa, l’ex assessore ha ricordato quegli anni come un periodo di «intenso lavoro, visione e risultati concreti», rivendicando con orgoglio l’operato di quella che ritiene «una delle amministrazioni più prolifiche della storia recente del paese».
L’appello ora è rivolto all’unità di tutte le forze politiche e sociali della comunità. Dopo la lunga e complessa fase del paese che ha visto, negli ultimi anni, ben 2 commissariamenti, il messaggio lanciato è chiaro: azzerare le spaccature per ripartire insieme.
«Confido fortemente che attorno alla figura dell’avv. Loiero, alla sua esperienza e al suo amore per il territorio possa trovarsi la condivisione più ampia e trasversale possibile — ha sottolineato l’ex assessore —. Non c’è più spazio per i personalismi né per le divisioni. Simeri Crichi è l’unica vera priorità: mettiamo al centro il bene comune, il futuro del paese e la forza di una squadra unita».
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