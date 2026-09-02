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Simeri Crichi verso le elezioni: l’ex Assessore Cosco plaude alla candidatura di Saverio Loiero

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Simeri Crichi verso le elezioni: l’ex Assessore Cosco plaude alla candidatura di Saverio Loiero
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La corsa per il futuro politico di Simeri Crichi entra nel vivo e riaccende l’entusiasmo della politica locale. L’annuncio della candidatura dell’ex sindaco Saverio Loiero, alle prossime amministrative 2027, incassa il plauso del già assessore Cosco Donato, che ha espresso profonda soddisfazione per la scelta, definendo l’ufficialità della discesa in campo come «una notizia accolta con gioia».

Rievocando l’esperienza amministrativa condivisa, l’ex assessore ha ricordato quegli anni come un periodo di «intenso lavoro, visione e risultati concreti», rivendicando con orgoglio l’operato di quella che ritiene «una delle amministrazioni più prolifiche della storia recente del paese».

L’appello ora è rivolto all’unità di tutte le forze politiche e sociali della comunità. Dopo la lunga e complessa fase del paese che ha visto, negli ultimi anni, ben 2 commissariamenti, il messaggio lanciato è chiaro: azzerare le spaccature per ripartire insieme.

«Confido fortemente che attorno alla figura dell’avv. Loiero, alla sua esperienza e al suo amore per il territorio possa trovarsi la condivisione più ampia e trasversale possibile — ha sottolineato l’ex assessore —. Non c’è più spazio per i personalismi né per le divisioni. Simeri Crichi è l’unica vera priorità: mettiamo al centro il bene comune, il futuro del paese e la forza di una squadra unita».

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