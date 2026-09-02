L’associazione SOPHIA NOVA presenta in anteprima nazionale “L’enigma umano: il sapere e la sua ombra” a Venezia

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Come possiamo risalire alle origini del pensiero umano per scoprirne la vera natura, ritrovando l’unità di un sapere, oggi frammentato in una miriade di linguaggi e discipline, così da fornire alle future generazioni conoscenze e competenze non sostituibili dall’intelligenza artificiale?Se ne parla, presso la, con il matematico Giuseppe Longo, il teologo Giorgio Bonaccorso, la storica dell’arte Sara Longo, l’economista Pierluigi Sacco (in video) e il filosofo Francesco Chillemi, Fondatore e Presidente dell’associazione culturale padovana, organizzatrice dell’evento.Per l'occasione andrà in scena, in, la proiezione di, radicato nella filosofia di, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, e nell'epistemologia di, matematico ed epistemologo, Direttore di ricerca emerito del CNRS presso l'École Normale Supérieure di Parigi e membro dell'Academia Europaea.Il poema audiovisivo di sei episodi accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, ricostruendo le origini del sapere occidentale. Una narrazione immersiva che riflette sulla relazione tra pensiero, linguaggi e conoscenza attraverso le visioni dei maggiori filosofi e scienziati della storia occidentale: da Platone, Aristotele ed Euclide a Galileo e Cartesio, fino a Hilbert, Gödel e Turing. Alla proiezione dell'audiovisivo seguirà una conversazione al crocevia tra scienza, filosofia e arte, dedicata ad approfondirne i temi grazie al contributo degli illustri relatori previsti., Ph.D. negli Stati Uniti e docente all’Università Cattolica di Milano, sostiene:L'evento sarà a, fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni apriranno a partire dalsul sito https://sophianova.it/lenigmaumano/.