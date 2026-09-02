Catanzaro apparecchia il centro storico per la Cena Straordinaria con mille ospiti

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Una tavolata lunga circa 400 metri trasformerà il cuore della città in un grande spazio conviviale dedicato ai sapori calabresi e alla promozione del territorio

Tre giorni dedicati alle eccellenze della Calabria

Il centro storico di Catanzaro si prepara ad accogliere La Cena Straordinaria, l’evento in programma dal 4 al 6 settembre dedicato alla cultura gastronomica e alle produzioni di qualità della regione.

Il momento più suggestivo sarà rappresentato da una tavolata lunga circa 400 metri, allestita nel cuore della città e pronta a ospitare mille commensali. Un’iniziativa capace di unire cucina, identità e valorizzazione urbana, restituendo al centro storico il ruolo di luogo d’incontro e condivisione.

La cucina calabrese diventa uno strumento di promozione

La manifestazione punta a raccontare la Calabria attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il lavoro degli chef e l’impegno delle numerose professionalità che operano nella filiera agroalimentare.

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Non si tratta soltanto di una cena collettiva, ma di un progetto pensato per mettere in relazione prodotti tipici calabresi, ristorazione, tradizioni locali e patrimonio culturale. La scelta del centro storico di Catanzaro contribuisce inoltre a rafforzare il legame tra l’esperienza gastronomica e i luoghi che la ospitano.

L’evento è stato presentato alla Cittadella regionale alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Gianluca Gallo sottolinea il valore dell’iniziativa

Secondo l’assessore, La Cena Straordinaria di Catanzaro rappresenta un’occasione per esaltare le caratteristiche della Calabria, le sue peculiarità gastronomiche e le competenze maturate dagli chef del territorio.

Gallo ha evidenziato la necessità di identificare e promuovere i diversi territori anche attraverso eventi capaci di valorizzarne luoghi, tradizioni e produzioni. Una strategia che permette di presentare la Calabria non come una destinazione legata esclusivamente al turismo balneare, ma come una regione da conoscere durante tutto l’anno.

Un ponte tra la fine dell’estate e la nuova stagione

L’appuntamento di settembre non viene considerato semplicemente come la conclusione del calendario estivo. Nelle intenzioni degli organizzatori e della Regione, la manifestazione deve rappresentare l’inizio di una nuova fase dedicata alla promozione delle attività produttive calabresi.

Dopo gli eventi dell’estate, l’attenzione si sposterà infatti sulle fiere dell’artigianato, sulle iniziative riservate ai produttori olivicoli e sugli appuntamenti dedicati alle cantine calabresi. Un percorso che punta a sostenere le imprese locali e a favorire nuove occasioni di incontro tra produttori, operatori e pubblico.

Il centro storico come grande spazio di comunità

La tavolata da mille posti avrà anche un forte valore simbolico. Portare la ristorazione nelle strade del centro significa rendere la città parte integrante dell’esperienza, favorendo la partecipazione e offrendo visibilità alle aree storiche di Catanzaro.

La Cena Straordinaria si propone quindi come un evento capace di coniugare convivialità, promozione turistica e sviluppo economico. Per tre giorni, il capoluogo calabrese diventerà una vetrina delle migliori espressioni gastronomiche regionali, con l’obiettivo di raccontare una Calabria autentica attraverso i suoi sapori, i suoi professionisti e la sua capacità di accogliere.