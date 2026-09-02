Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report: la decisione dopo le polemiche della redazione

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Una svolta inattesa scuote il mondo dell'informazione televisiva italiana. Giulia Presutti, giornalista di lungo corso e volto noto del servizio pubblico, ha deciso di rinunciare alla conduzione di Report, il celebre programma di inchiesta di Rai 3. La sua scelta arriva dopo le vibranti proteste della redazione, che si era opposta alla sua nomina insieme a quella di Daniele Piervincenzi, entrambi designati per sostituire lo storico conduttore Sigfrido Ranucci.

Le ragioni di una decisione sofferta

La notizia, diffusa in esclusiva da Ultimora24, getta nuova luce su una vicenda che ha infiammato l'opinione pubblica e il mondo del giornalismo. Fonti interne raccontano di un clima di forte tensione negli ultimi giorni, culminato in un lungo e serrato confronto tra i giornalisti del programma e il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. Un faccia a faccia che non ha prodotto l'accordo sperato e che ha spinto Presutti a compiere un passo indietro, forse nell'ottica di preservare l'unità e la credibilità di una testata storica come Report.

Il nodo della successione a Sigfrido Ranucci

La questione della successione alla guida di Report rimane quindi aperta e complessa. La redazione aveva manifestato tutto il suo dissenso, non tanto nei confronti delle qualità professionali dei nuovi arrivati, quanto per la modalità con cui era stata gestita la transizione, considerata poco trasparente e calata dall'alto. Con la rinuncia di Presutti, ora tutti gli occhi sono puntati su Daniele Piervincenzi e sul futuro del programma. C'è anche chi ipotizza un possibile coinvolgimento dello stesso Ranucci in un ruolo diverso, ma per ora si tratta solo di speculazioni.

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Report e il servizio pubblico: implicazioni e scenari futuri

Questa vicenda tocca temi delicati come indipendenza del giornalismo e governance della Rai. Report, da sempre simbolo di inchieste coraggiose e senza sconti, si trova ora a dover ridefinire il proprio percorso in un contesto di grandi cambiamenti. La decisione di Presutti potrebbe riaprire un tavolo di confronto tra la redazione e i vertici aziendali, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa e rispettosa delle sensibilità di tutti. Resta da vedere se la strada sarà quella di una nuova rosa di candidati o di una riconferma dell'attuale gruppo di lavoro.

Nel frattempo, la palla passa a Paolo Corsini e alla dirigenza Rai, chiamati a raccogliere una sfida che va ben oltre la scelta di un semplice conduttore: si tratta di garantire pluralismo e qualità dell'informazione in un momento storico in cui la fiducia nei media è messa a dura prova.