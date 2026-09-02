Il Mondiale Marathon MTB in Valle di Primiero. Presentato oggi a Trento
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Sabato 12 il Mondiale Marathon Elite, il 13 spazio ai Masters e alla Mythos Primiero Dolomiti.
Numerosi gli interventi durante la conferenza. Panighel: “La prima mattonella di un percorso più lungo”.
Ora non resta che attendere un weekend che propone gare imperdibili e tanto spettacolo.
La MYTHOS 2026 si avvicina: in Valle di Primiero dall’11 al 13 settembre i bikers più forti e gli amatori più determinati pedaleranno nel “festival” della MTB Marathon, in quello che sarà un appuntamento senza precedenti.
Oggi, presso la sede di Trentino Marketing, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di un weekend che ospiterà in Valle di Primiero il Campionato del Mondo UCI Marathon Elite e Masters, la Mythos Primiero Dolomiti Marathon e Classic e molto altro. Appuntamenti di assoluto prestigio che la vallata trentina è pronta ad accogliere con entusiasmo, come hanno sottolineato i numerosi interventi che hanno accompagnato la conferenza, aperta dal direttore operativo di Trentino Marketing, Paolo Pozzi: “È stato un 2026 eccezionale per tutto il Trentino. Tra Olimpiadi e appuntamenti mondiali il nostro territorio si conferma protagonista, accogliendo nelle valli appassionati di tutte le età, che possono e potranno contare su eventi di grande rilevanza”.
A prendere la parola anche Mattia Gottardi, assessore provinciale allo Sport: “Il Mondiale Marathon darà ulteriore prestigio al nostro territorio. Non è un caso che si svolga in Valle di Primiero. Il Trentino continua ad essere scelto dall’UCI per grandi appuntamenti, potendo contare sulla competenza degli organizzatori, grandi atleti e uno scenario indimenticabile”.
A sottolineare l’importanza del territorio anche Antonio Stompanato, presidente ApT San Martino, Passo Rolle, Primiero e Vanoi: “Per noi è una grande opportunità poter valorizzare le bellezze del nostro territorio. È stato un percorso lungo e impegnativo, ma siamo molto orgogliosi di essere arrivati al Mondiale dopo la creazione nel 2021 della Mythos Primiero Dolomiti”.
La passione per la MTB parte prima di tutto dalla società organizzatrice Pedali di Marca guidata da Massimo Panighel, cuore e mente dell’organizzazione: “Non è solo Pedali di Marca ad aver raggiunto tutto questo, ma è il frutto di un intero sistema. La forza di questo progetto è la collaborazione e la voglia di raggiungere un obiettivo condiviso. I numeri sono importanti, parliamo ad oggi di 44 nazioni iscritte, 1.200 master e circa 180 elite. Il nostro obiettivo è fare in modo che il Mondiale di Primiero inizi… dopo il 13 settembre. Sei anni di lavoro non possono portare a una conclusione ma devono essere la prima mattonella di un percorso più lungo”. Il Trentino non si ferma e nel 2031 andranno in scena i “Super Mondiali” di Ciclismo, che coinvolgeranno ben 20 specialità.
Al fianco di Panighel è successivamente intervenuto Massimo Debertolis, campione del mondo Marathon nel 2004 e ideatore dei tracciati di gara: “Se dovessi scegliere il giorno in cui non sarò più l’unico italiano ad aver vinto il Mondiale Marathon sarei felicissimo che accadesse proprio nella mia Primiero. Il percorso è duro, con discese tecniche ed esigenti che renderanno complicati i recuperi. Disegnando il percorso ho cercato di connettere gli scenari unici del territorio con il tracciato. Il movimento italiano Marathon è di alto livello, con diversi atleti che credo potranno giocarsela fino in fondo, come Samuele Porro e Diego Rosa solo per citarne alcuni”.
Il parterre di gara sta per essere ufficializzato in queste ore, e tra il ricco contingente azzurro non mancheranno Fabian Rabensteiner, Claudia Peretti, Debora Piana, Giada Specia e molti altri. Confermati al via anche il due volte iridato Hector Leonardo Paez Leon, il campione del mondo ed europeo Andreas Seewald e l’attuale nr.1 del ranking UCI Marathon, bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo, David Valero Serrano, oltre all’argento mondiale Anna Weinbeer e alla spagnola Natalia Fischer Egusquiza.
La conferenza di presentazione ha goduto inoltre degli interventi di Daniele Depaoli, Bortolo Rattin, Valerio Zanotti, Paola Mora, Renato Beber e Antonella Brunet, a rimarcare l’importanza del territorio e del lavoro dei volontari. L’appuntamento è dunque fissato a venerdì 11 settembre, con la Cerimonia Inaugurale che avrà come protagonisti anche i due campioni del mondo Gunn-Rita Dahle Flesjå e Massimo Debertolis.
Sabato 12 si accendono i riflettori sulle gare, con gli atleti Elite che andranno alla caccia del titolo di campione del mondo Marathon. Domenica 13 la sfida per l’iride coinvolgerà nove categorie Master, seguiti dai concorrenti della 6.a edizione della Mythos Primiero Dolomiti, divisi tra Marathon e Classic. Da non perdere per i giovani bikers fino ai 12 anni l’evento non competitivo Junior Kids Race, e tante altre iniziative che arricchiranno l’intero weekend. Per Pedali di Marca e l’intero territorio il traguardo è vicino, potendo sempre contare sul supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero e dell'APT San Martino.
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