Il Mondiale Marathon MTB in Valle di Primiero. Presentato oggi a Trento

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Presentata oggi a Trento l’attesa, in programma dall’11 al 13 in Valle di Primiero.Sabato 12 il Mondiale Marathon Elite, il 13 spazio ai Masters e alla Mythos Primiero Dolomiti.Numerosi gli interventi durante la conferenza. Panighel: “La prima mattonella di un percorso più lungo”.Ora non resta che attendere un weekend che propone gare imperdibili e tanto spettacolo.Lasi avvicina: in Valle di Primiero dall’11 al 13 settembre i bikers più forti e gli amatori più determinati pedaleranno nel “festival” della MTB Marathon, in quello che sarà un appuntamento senza precedenti.Oggi, presso la sede di Trentino Marketing, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di un weekend che ospiterà in Valle di Primiero il, lae molto altro. Appuntamenti di assoluto prestigio che la vallata trentina è pronta ad accogliere con entusiasmo, come hanno sottolineato i numerosi interventi che hanno accompagnato la conferenza, aperta dal direttore operativo di Trentino Marketing,A prendere la parola anche, assessore provinciale allo Sport:A sottolineare l’importanza del territorio anche, presidente ApT San Martino, Passo Rolle, Primiero e Vanoi:La passione per la MTB parte prima di tutto dalla società organizzatriceguidata da, cuore e mente dell’organizzazione:. Il Trentino non si ferma e nel 2031 andranno in scena i, che coinvolgeranno ben 20 specialità.Al fianco di Panighel è successivamente intervenuto, campione del mondo Marathon nel 2004 e ideatore dei tracciati di gara:Il parterre di gara sta per essere ufficializzato in queste ore, e tra il ricco contingente azzurro non mancherannoe molti altri. Confermati al via anche il due volte iridato, il campione del mondo ed europeoe l’attuale nr.1 del ranking UCI Marathon, bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo,, oltre all’argento mondialee alla spagnolaLa conferenza di presentazione ha goduto inoltre degli interventi di, a rimarcare l’importanza del territorio e del lavoro dei volontari. L’appuntamento è dunque fissato a venerdì 11 settembre, con lache avrà come protagonisti anche i due campioni del mondoSabato 12 si accendono i riflettori sulle gare, con gli atleti Elite che andranno alla caccia del titolo di campione del mondo Marathon. Domenica 13 la sfida per l’iride coinvolgerà nove categorie Master, seguiti dai concorrenti della 6.a edizione della, divisi tra Marathon e Classic. Da non perdere per i giovani bikers fino ai 12 anni l’evento non competitivo, e tante altre iniziative che arricchiranno l’intero weekend. Per Pedali di Marca e l’intero territorio il traguardo è vicino, potendo sempre contare sul supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero e dell'APT San Martino.