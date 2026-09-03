Giro delle Mura 2026 Giro delle Mura 2026 – Feltre

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I Vigili del Fuoco della Calabria protagonisti al Campionato Europeo

Si è svolta sabato 29 agosto, nella suggestiva cornice della città di Feltre, la gara principale in notturna del Giro delle Mura 2026, manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La competizione, valida anche quale Campionato Regionale sui 10 km e Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco, ha visto ai nastri di partenza anche due atleti dei Vigili del Fuoco della Calabria, Francesco Cimino e Giovanni Gaetano, che si sono distinti per impegno e determinazione, ottenendo risultati di rilievo nella categoria SM60.

In particolare, Francesco Cimino ha conquistato il secondo posto di categoria, mentre Giovanni Gaetano ha ottenuto un prestigioso quinto posto, confermando l’elevato livello di preparazione e la passione che contraddistinguono gli atleti del Corpo Nazionale.

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Alla manifestazione hanno preso parte, oltre ai Vigili del Fuoco provenienti da numerose regioni italiane, anche rappresentative di Polonia, Spagna e Croazia, trasformando l’evento in un importante momento di confronto e condivisione internazionale.

Il Giro delle Mura si è confermato così non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche una significativa occasione di convivialità, aggregazione e condivisione tra colleghi, accomunati dalla stessa divisa e provenienti da realtà territoriali diverse.

Un momento che contribuisce a rafforzare quello spirito di squadra e di appartenenza che costituisce uno dei valori fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Dirigenza e tutto il personale dei Vigili del Fuoco della Calabria esprimono un sentito plauso a Francesco Cimino e Giovanni Gaetano per i risultati conseguiti, complimentandosi per l’impegno dimostrato e per aver rappresentato con orgoglio e professionalità il Corpo e la Calabria in una manifestazione di respiro nazionale e internazionale.