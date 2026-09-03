Incendio a Catanzaro, fiamme in un locale tecnico di un’attività commerciale

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Il rogo è divampato in viale Lucrezia della Valle. Il negozio è stato evacuato senza conseguenze per le persone presenti. Esclusi, al momento, danni strutturali

Intervento dei Vigili del Fuoco in viale Lucrezia della Valle

Un incendio a Catanzaro ha interessato un locale tecnico annesso a un’attività commerciale situata in viale Lucrezia della Valle, nella zona sud della città.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti impiegate per garantire il necessario rifornimento idrico durante le operazioni.

Negozio evacuato e nessuna persona coinvolta

Quando i soccorritori sono arrivati, le persone presenti avevano già abbandonato autonomamente il negozio. L’evacuazione si è svolta senza conseguenze e, secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti né persone coinvolte.

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Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo, spegnere le fiamme e impedire che l’incendio si estendesse agli altri ambienti dell’attività commerciale.

Locali invasi dal fumo ma nessun danno strutturale

Nonostante il contenimento delle fiamme, un denso fumo si è diffuso all’interno del negozio, interessando diversi ambienti. Al momento, tuttavia, non risultano danni strutturali all’edificio.

Conclusa la fase di spegnimento, le squadre procederanno con la completa messa in sicurezza dell’area e con le verifiche necessarie per individuare eventuali ulteriori criticità.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Alle operazioni ha preso parte anche il funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, incaricata degli adempimenti di competenza.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio nel locale tecnico. Gli accertamenti serviranno a ricostruire l’origine delle fiamme e a valutare con precisione i danni causati dal rogo e dal fumo.

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