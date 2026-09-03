Cena Straordinaria a Catanzaro viabilità modificata e divieti nel centro storico

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Cena Straordinaria a Catanzaro, come cambia la viabilità dal 4 al 6 settembre

Divieti di sosta e transito nel centro storico per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza

In occasione di Cena Straordinaria, in programma a Catanzaro dal 4 al 6 settembre 2026, il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che introduce alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nel centro cittadino.

Il provvedimento interessa soprattutto Corso Mazzini, Piazza Basilica Immacolata, Piazza Bruno Grimaldi e alcune strade limitrofe. Le limitazioni serviranno a consentire l’allestimento degli spazi, lo svolgimento della manifestazione, il passaggio dei mezzi di emergenza e le successive operazioni di smontaggio.

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Divieti di sosta dal 4 al 6 settembre

Nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di carico e scarico di Corso Mazzini, di fronte a Piazza Giuseppe Garibaldi. Lo spazio sarà riservato allo stazionamento di un’ambulanza.

Le limitazioni previste sabato 5 settembre

Sabato 5 settembre, dalle ore 7:00 fino alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 24:00, il divieto di sosta con zona rimozione riguarderà:

Piazza Basilica Immacolata;

Piazza Bruno Grimaldi.

Gli automobilisti dovranno quindi liberare preventivamente le aree interessate, prestando attenzione alla segnaletica temporanea installata sul posto.

I divieti di sosta di domenica 6 settembre

La giornata di domenica 6 settembre sarà quella maggiormente interessata dalle modifiche alla viabilità.

Dalle ore 10:00 fino alla conclusione della manifestazione e delle operazioni di smontaggio, il divieto di sosta con rimozione sarà attivo su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione con Discesa Cavour e quella con Piazza Grimaldi.

A partire dalle ore 13:00 e fino al termine dell’evento, la stessa limitazione riguarderà anche:

Corso Mazzini , nel tratto compreso tra Piazza Grimaldi e l’intersezione con Via San Nicola;

, nel tratto compreso tra Piazza Grimaldi e l’intersezione con Via San Nicola; Via Giovanni Jannoni , sul lato dei Giardini Nicholas Green prima di Piazza Grimaldi, interessando tre stalli a pagamento situati sul margine destro, di fronte all’istituto bancario;

, sul lato dei Giardini Nicholas Green prima di Piazza Grimaldi, interessando tre stalli a pagamento situati sul margine destro, di fronte all’istituto bancario; Via Giovanni Jannoni , in prossimità dell’intersezione con Corso Mazzini, dove sarà vietata la sosta in uno stallo a pagamento sul margine sinistro, lato banca;

, in prossimità dell’intersezione con Corso Mazzini, dove sarà vietata la sosta in uno stallo a pagamento sul margine sinistro, lato banca; Via Serravalle , nel tratto compreso tra Corso Mazzini e la Banca d’Italia;

, nel tratto compreso tra Corso Mazzini e la Banca d’Italia; Via Spasari, nel tratto situato alle spalle dell’ufficio postale.

Chiusura al traffico di Corso Mazzini

L’ordinanza della Polizia Locale di Catanzaro introduce anche specifici divieti di transito per domenica 6 settembre.

Dalle ore 10:00 e fino alla conclusione dell’evento sarà vietato il passaggio dei veicoli su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Grimaldi.

Dalle ore 13:00, inoltre, la chiusura sarà estesa al tratto di Corso Mazzini compreso tra Piazza Grimaldi e Via Spasari. In questa zona il divieto resterà in vigore fino alla conclusione della manifestazione e delle successive operazioni di smontaggio degli allestimenti.

Percorsi alternativi per chi arriva da Piazza Matteotti

Durante la chiusura di Corso Mazzini, il traffico proveniente dalla zona nord e da Piazza Matteotti, attraverso il Cavatore, potrà seguire due principali itinerari.

Per raggiungere le zone Monte, Duomo, Rosario o Via XX Settembre, sarà possibile percorrere:

Via Poerio, Salita Poerio e San Giovanni, proseguendo successivamente lungo Via De Grazia.

Per dirigersi verso il Politeama, il Comune e Piazza Le Pera, il percorso consigliato sarà invece:

Via Poerio, Via Raffaelli e Via Sensales.

Percorsi consigliati per chi proviene dalla rotatoria

Gli automobilisti provenienti dalla rotatoria potranno utilizzare Via Ciaccio, Via Raffaelli e Via Sensales per raggiungere la zona del Politeama, il Comune e Piazza Le Pera.

In alternativa, per arrivare nelle aree Monte, Duomo, Rosario o Via XX Settembre, sarà possibile procedere lungo:

Via Acri, Via Monaco, Via Poerio, Salita Poerio e San Giovanni, continuando successivamente su Via De Grazia.

Indicazioni per il traffico proveniente da Bellavista

Chi arriverà dalla zona sud di Bellavista potrà procedere fino a Piazza Cavour, nei pressi della Questura, per poi svoltare su Via Italia e proseguire in direzione di Via Milelli.

L’invito a programmare gli spostamenti

Le modifiche alla viabilità nel centro di Catanzaro saranno concentrate soprattutto nella giornata di domenica 6 settembre. Residenti, visitatori e automobilisti sono quindi invitati a programmare con anticipo gli spostamenti, utilizzare i percorsi alternativi indicati e controllare attentamente la segnaletica temporanea.

I veicoli lasciati nelle aree interessate dai divieti potranno essere rimossi. Le limitazioni resteranno valide per il tempo necessario a garantire lo svolgimento in sicurezza di Cena Straordinaria e il completamento delle operazioni di disallestimento. Locale. (Immagine archivio)