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Mauro Marin indagato a Treviso per violenza sessuale la difesa respinge le accuse

L’ex vincitore del Grande Fratello sarà coinvolto nell’incidente probatorio fissato per il 23 settembre. Una donna di 29 anni riferisce di essere stata aggredita mentre la difesa sostiene che il rapporto fosse consensuale

Mauro Marin, imprenditore trevigiano noto per aver vinto il Grande Fratello nel 2010, risulta indagato dalla Procura di Treviso nell’ambito di un’inchiesta per violenza sessuale ai danni di una sua conoscente di 29 anni. Le accuse, allo stato attuale, devono ancora essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.

La donna sarà ascoltata il 23 settembre attraverso la formula dell’incidente probatorio, un passaggio che permette di raccogliere anticipatamente la testimonianza davanti al giudice e alle parti, conservandone il valore in vista di un eventuale processo. La fissazione dell’udienza non rappresenta una pronuncia sulla responsabilità dell’indagato. (rainews.it)

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La ricostruzione al centro dell’inchiesta

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Treviso, i fatti contestati risalirebbero al 7 maggio. Marin avrebbe invitato la conoscente nella propria abitazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

In base al racconto fornito dalla 29enne, all’interno dell’abitazione sarebbe nata una situazione di forte tensione. L’uomo l’avrebbe minacciata con una lama, immobilizzata utilizzando la cintura di un accappatoio e successivamente avrebbe abusato di lei.

La donna sarebbe poi riuscita a contattare un amico chiedendogli di raggiungerla. Anche quest’ultimo, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato minacciato da Marin con un’accetta quando si è recato sul posto per accompagnarla via. Si tratta, anche in questo caso, di circostanze ancora sottoposte alle verifiche degli investigatori e dell’autorità giudiziaria. (rainews.it)

Il video acquisito dagli investigatori

Tra gli elementi già entrati nel fascicolo figurerebbe anche un breve video registrato dalla 29enne. Nelle immagini Marin riconoscerebbe che tra i due c’è stato un rapporto sessuale, ma escluderebbe categoricamente l’impiego di minacce o violenza.

Il filmato dovrà essere esaminato insieme alle dichiarazioni delle persone coinvolte e agli altri elementi raccolti nel corso dell’indagine. Saranno gli inquirenti e, successivamente, il giudice a valutarne il contenuto e la rilevanza probatoria.

La posizione della difesa di Mauro Marin

La ricostruzione accusatoria è contestata dall’avvocata Ilaria Pempinella, legale di Mauro Marin. Secondo la difesa, l’imprenditore e la donna si conoscevano già e si sarebbero incontrati in almeno altre due occasioni.

Il rapporto avvenuto nell’abitazione di Castelfranco Veneto sarebbe stato, nella versione dell’indagato, consensuale e concordato. La difesa respinge inoltre le contestazioni relative alle presunte minacce rivolte sia alla 29enne sia all’amico intervenuto per accompagnarla. (Ansa.it)

Il legale ha annunciato l’intenzione di approfondire, nel corso del procedimento, tutti gli aspetti della vicenda e gli elementi che potranno essere utili a sostenere la posizione del proprio assistito.

Che cosa accadrà il 23 settembre

La donna sarà ascoltata in forma protetta durante l’incidente probatorio del 23 settembre. La sua deposizione verrà raccolta nel rispetto delle garanzie previste dalla procedura e potrà essere utilizzata nell’eventuale fase processuale.

Questo strumento consente di acquisire una prova prima dell’apertura di un processo quando esistono particolari esigenze di tutela o il rischio che il trascorrere del tempo possa compromettere la genuinità della testimonianza.

Una volta concluso questo passaggio, la Procura potrà proseguire gli accertamenti e valutare le successive iniziative giudiziarie. Fino a un’eventuale sentenza definitiva, per Mauro Marin resta valido il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

I precedenti giudiziari

Il nome di Marin era già comparso in precedenti vicende giudiziarie. Il 46enne ha alle spalle una condanna per percosse nei confronti di un’ex compagna e, secondo quanto riportato dalle fonti disponibili, risulterebbe coinvolto anche in un altro procedimento relativo a una vicenda personale analoga. (rainews.it)

I precedenti, tuttavia, non costituiscono una prova rispetto ai fatti oggi contestati, che dovranno essere valutati autonomamente sulla base degli elementi raccolti nella nuova indagine.

Meta description

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, è indagato a Treviso per violenza sessuale. Il 23 settembre l’incidente probatorio.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.