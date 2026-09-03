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Meteo Italia, torna l’anticiclone subtropicale: caldo fino a 38 gradi nel weekend

Sole e temperature in aumento su gran parte del Paese mentre in Calabria resterà possibile qualche temporale pomeridiano. Da venerdì l’alta pressione diventerà più intensa con caldo anomalo e notti tropicali

Anticiclone subtropicale in rinforzo sull’Italia

L’anticiclone subtropicale torna a espandersi verso l’Italia, favorendo una fase caratterizzata da maggiore stabilità atmosferica, ampie schiarite e temperature progressivamente più elevate.

Nella giornata di giovedì 3 settembre il tempo risulterà prevalentemente soleggiato al Nord e sulle regioni centrali. Una certa instabilità potrà invece interessare le zone montuose della Calabria, dove nel pomeriggio non si esclude la formazione di brevi acquazzoni o temporali, soprattutto nell’area della Sila.

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Il miglioramento diventerà più evidente da venerdì 4 settembre, quando l’alta pressione si consoliderà sull’intero territorio nazionale. Il fine settimana sarà quindi dominato da sole e caldo in intensificazione, con temperature localmente molto elevate per il periodo.

Meteo giovedì 3 settembre al Nord

Sulle regioni settentrionali la pressione atmosferica sarà in deciso aumento. La giornata trascorrerà con condizioni generalmente stabili e asciutte, accompagnate da cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure.

Qualche nube in più potrà svilupparsi lungo l’arco alpino, ma senza fenomeni di particolare rilievo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari saranno prevalentemente calmi.

Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 33 gradi, con un caldo ancora sopportabile e senza picchi estremi.

Meteo giovedì al Centro e in Sardegna

L’espansione dell’alta pressione subtropicale garantirà una giornata stabile anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Il sole sarà protagonista per molte ore, in un contesto di cielo sereno o al massimo attraversato da poche nubi.

I venti settentrionali potranno risultare più sostenuti lungo le coste adriatiche, dove il mare si presenterà localmente mosso. Più tranquille le condizioni sui litorali tirrenici.

Le massime saranno comprese tra i 29 gradi di Ancona e i 34-35 gradi attesi a Roma e Firenze.

Meteo giovedì al Sud e in Sicilia

Al Sud la pressione sarà in graduale aumento, ma non mancheranno alcuni disturbi locali. La mattinata si presenterà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Durante il pomeriggio potranno svilupparsi nubi più consistenti sui rilievi della Calabria, con la possibilità di brevi acquazzoni o temporali sulla Sila. Si tratterà comunque di fenomeni circoscritti e di breve durata.

I venti proverranno prevalentemente dai quadranti settentrionali. L’Adriatico e lo Ionio saranno generalmente mossi, mentre il Tirreno risulterà più calmo. Le temperature massime oscilleranno tra 29 e 32 gradi.

Da venerdì sole e temperature in ulteriore aumento

Da venerdì 4 settembre l’anticiclone rafforzerà ulteriormente la propria presenza sull’Italia. Il cielo sarà prevalentemente sereno al Nord, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi di confine.

Al Centro il sole dominerà la scena, con qualche nube di passaggio lungo le coste tirreniche. Anche al Sud e sulle Isole maggiori prevarranno condizioni di bel tempo, sebbene una maggiore nuvolosità possa interessare temporaneamente la Sicilia e la bassa Calabria.

L’elemento più significativo sarà il progressivo aumento delle temperature, destinato a riportare valori pienamente estivi su gran parte del Paese.

Weekend con caldo anomalo e punte di 38 gradi

Tra venerdì e domenica l’ondata di caldo entrerà nella sua fase più intensa. Le temperature potranno raggiungere localmente i 37-38 gradi al Centro-Sud, soprattutto sul versante adriatico e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Valori particolarmente elevati sono previsti nelle aree di Foggia e Ascoli Piceno. Il caldo si farà sentire anche nelle grandi città e sulla Pianura Padana:

Roma e Firenze potranno raggiungere 35-36 gradi

potranno raggiungere 35-36 gradi Bologna potrebbe toccare i 36 gradi

potrebbe toccare i 36 gradi Milano potrà arrivare intorno ai 34 gradi

potrà arrivare intorno ai 34 gradi numerose località del Centro-Sud registreranno massime superiori ai 35 gradi

Si tratterà di temperature decisamente elevate per l’inizio di settembre, sostenute dal forte irraggiamento solare e dalla presenza prolungata dell’alta pressione.

Tornano le notti tropicali

L’aumento delle temperature non riguarderà soltanto le ore diurne. Anche i valori minimi saranno destinati a salire, riportando il fenomeno delle notti tropicali in numerose città e località costiere.

In meteorologia si parla di notte tropicale quando la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. Questa situazione rende più difficile disperdere il calore accumulato durante il giorno e può ridurre la qualità del riposo.

Nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, così come in alcuni settori del Sud, le minime potrebbero addirittura restare sopra i 25 gradi. In questi casi si parla di notti super tropicali, caratterizzate da un caldo persistente anche nelle ore notturne.

Quando potrebbe cambiare il tempo

La fase stabile dovrebbe proseguire per tutto il fine settimana e accompagnare anche l’inizio della prossima settimana.

Da martedì 8 settembre potrebbero però manifestarsi le prime avvisaglie di un cambiamento, con maggiore nuvolosità e un graduale cedimento dell’alta pressione.

La svolta più importante è attesa da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia, portando piogge, temporali e una sensibile diminuzione delle temperature. Vista la distanza temporale, sarà comunque necessario attendere ulteriori aggiornamenti per definire intensità e zone maggiormente coinvolte.

Ondate di calore e rischi per la salute

Le ondate di calore si verificano quando temperature molto elevate persistono per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da forte umidità, scarsa ventilazione e intenso irraggiamento solare.

Queste condizioni possono rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e lavoratori impegnati all’aperto.

Durante le ore più calde è consigliabile:

bere acqua frequentemente, senza aspettare di avere sete

evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18

limitare l’attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata

indossare abiti leggeri e traspiranti

mantenere freschi gli ambienti domestici

controllare con attenzione anziani, bambini e persone fragili

Per conoscere il livello di rischio previsto nelle principali città italiane è possibile consultare i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, elaborati con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Settembre prosegue tra sole e caldo fuori stagione

Il primo fine settimana di settembre sarà dunque caratterizzato da tempo stabile, cieli sereni e caldo anomalo. Dopo qualche temporale locale in Calabria, l’anticiclone subtropicale tenderà a imporsi su tutta l’Italia, riportando temperature tipicamente estive.

La situazione potrebbe cambiare soltanto nel corso della prossima settimana, quando l’arrivo di correnti atlantiche dovrebbe favorire un ritorno delle precipitazioni e un calo termico più diffuso.

(Immagine illustrativa generata con IA)