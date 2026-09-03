Coppa Italia: Azzurri e Russi in Val Pusteria. Al Südtirol Skiroll festival è spettacolo

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Chiuse le iscrizioni alla prima prova di Coppa Italia Rode

Il prossimo weekend campioni del fondo sugli skiroll

Sabato sprint ad Anterselva, domenica individual a Dobbiaco

Organizzazione in capo allo Sport OK di Dobbiaco

Un autentico parterre de rois è pronto ad accendere il fine settimana in Val Pusteria. Sabato 5 e domenica 6 settembre andrà infatti in scena la prima prova stagionale della Coppa Italia Rode di sci di fondo, inserita nel prestigioso Südtirol Skiroll Festival organizzato dallo Sport OK di Dobbiaco in collaborazione con l’ASV Antholzertal.

Due giornate di gare, due scenari d’eccezione: sabato la sprint ad Anterselva, domenica la prova individuale alla Nordic Arena di Dobbiaco. E soprattutto, un cast di protagonisti di assoluto livello.

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Al via ci saranno tutti gli azzurri delle squadre nazionali, nessuno escluso, pronti a misurarsi sugli skiroll in quella che rappresenta ormai una tradizionale e importante anteprima della stagione invernale. A rendere ancora più internazionale l’appuntamento ci saranno anche alcuni atleti stranieri di grande spessore, tra cui spiccano i due olimpionici russi Dariya Nepryaeva e Savelii Korostelev. Sarà una sorta di prova generale in vista dell’inverno, ma con un valore tecnico tutt’altro che secondario: la presenza dei migliori interpreti italiani e di alcuni nomi internazionali permetterà infatti di capire già da questo primo appuntamento quali siano i rapporti di forza e lo stato di forma dei protagonisti più attesi.

Si comincia sabato 5 settembre nello spettacolare scenario dello stadio olimpico del biathlon di Anterselva, con una sprint tanto affascinante quanto particolare. Gli atleti dovranno affrontare un tracciato di ben 1,3 km, tutt’altro che banale per lo skiroll, dove la fatica, ogni errore e ogni minima esitazione potrebbero fare la differenza. Le qualificazioni prenderanno il via alle 9.30, mentre dalle 15.30 spazio alle fasi finali, quando la sfida entrerà nel vivo e velocità, tecnica e capacità di gestire la pressione saranno decisive.

Domenica 6 settembre tutt’altra musica alla Nordic Arena di Dobbiaco. Nemmeno il tempo di recuperare le energie e sarà già tempo di tornare in pista. Dalle 8.30 gli atleti saranno impegnati nella prova individuale sulla rinnovata pista dobbiachese. La distanza da affrontare sarà di 10 chilometri, mentre per le donne U18 il percorso sarà di 7,5 chilometri.

Numeri importanti anche per quanto riguarda la partecipazione: saranno ben 81 le donne e 137 gli uomini attesi al via, per un weekend che si preannuncia dunque particolarmente intenso. Ad impreziosire ulteriormente il parterre ci sarà praticamente tutta la Nazionale italiana. Tra gli uomini, gli occhi saranno puntati sugli olimpionici Elia Barp, Davide Graz, Giovanni Carollo, Simone Daprà e Francesco Mocellini, mentre al femminile saranno della partita le olimpioniche Caterina Ganz, Federica Cassol, insieme a Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno e Maria Gismondi. Ma non ci saranno soltanto i nomi già affermati, infatti saranno presenti anche numerosi atleti che ambiscono a conquistare un posto stabile o a rafforzare la Squadra A, rendendo ancora più interessante il confronto interno e garantendo spettacolo in entrambe le giornate.

Tra gli ospiti più attesi figurano senza dubbio Dariya Nepryaeva e Savelii Korostelev, due atleti russi di assoluto livello internazionale. La loro presenza assume inoltre un significato particolare alla luce della recente decisione della FIS del 1° settembre, che apre nuovi scenari per gli atleti russi in vista delle prossime competizioni internazionali, comprese la Coppa del Mondo e i Mondiali di Falun. Per loro, dunque, il Südtirol Skiroll Festival potrebbe rappresentare un appuntamento speciale non soltanto per testare la condizione, ma anche per prepararsi a una possibile nuova fase della stagione internazionale.

Mentre gli atleti sono pronti a dare battaglia sugli skiroll, la macchina organizzativa dello Sport OK di Dobbiaco, guidata da Gerti Taschler, è già proiettata verso una stagione invernale particolarmente impegnativa. Dopo il Südtirol Skiroll Festival, infatti, il calendario entrerà nel vivo con la granfondo 3Zinnen Ski-Marathon, la grande tre giorni di Coppa del Mondo di gennaio, quindi la Coppa del Mondo di para sci di fondo e, infine, le finali di Coppa Europa. Un calendario fitto e prestigioso che conferma ancora una volta la centralità della Val Pusteria nel panorama dello sci nordico.

Prima, però, c’è da godersi il presente. Sabato e domenica Anterselva e Dobbiaco saranno il palcoscenico della prima grande sfida della stagione: tutti gli azzurri, alcuni campioni internazionali e tanta voglia di scoprire, già sugli skiroll, chi è pronto a partire con il piede giusto verso l’inverno.