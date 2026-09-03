Torino, fugge da un controllo e viene investito da un’auto

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Durante un’operazione antidroga in corso Principe Oddone un uomo sospettato di spaccio è stato travolto mentre attraversava la carreggiata. Dopo l’incidente, decine di persone sono scese in strada creando momenti di forte tensione

L’incidente durante un controllo della polizia

Un uomo, sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre tentava di sottrarsi a un controllo della polizia.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri in corso Principe Oddone, a Torino, durante un servizio organizzato dalle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora sottoposta agli accertamenti degli investigatori, intorno alle 22.30 l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi dagli agenti lanciandosi tra i veicoli in transito. Durante la fuga sarebbe stato travolto da una Ford.

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Il trasporto in codice rosso al Cto

Immediatamente dopo l’investimento sono stati chiamati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure sul posto e successivamente ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Le sue condizioni sono apparse serie, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul quadro clinico. Resta inoltre da chiarire con precisione la sequenza degli eventi che ha preceduto l’impatto.

Decine di persone scendono in strada

Dopo l’incidente, la situazione in corso Principe Oddone è diventata particolarmente delicata. Decine di persone si sono riversate sulla carreggiata, circondando le volanti della polizia e la vettura coinvolta nell’investimento.

In quei minuti si sono registrati momenti di forte tensione. Alcuni dei presenti avrebbero anche tentato di avvicinarsi al conducente dell’automobile, rendendo necessario l’arrivo di ulteriori pattuglie per riportare la situazione sotto controllo e mettere in sicurezza l’area.

Accertamenti sulla dinamica dell’investimento

Sul posto sono intervenute altre volanti e gli agenti della polizia locale di Torino, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze delle persone presenti.

Gli investigatori dovranno ora verificare la dinamica dell’incidente, la velocità e la posizione della vettura al momento dell’impatto e il comportamento dell’uomo durante il tentativo di fuga. Saranno inoltre valutate eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli accertamenti serviranno anche a identificare le persone coinvolte nei disordini scoppiati subito dopo l’investimento e a chiarire se siano stati commessi ulteriori reati. La posizione dell’uomo ferito resta da definire: le accuse legate al presunto spaccio dovranno essere confermate dalle indagini.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.