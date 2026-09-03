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Salute della vista, a Rende si chiude la campagna UICI-IAPB: oltre 150 screening gratuiti in Calabria per "La prevenzione non va in vacanza"

Si è conclusa presso la sede dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Rende l'iniziativa estiva dedicata al controllo e alla diagnosi precoce delle patologie oculari. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del glaucoma, con controlli mirati alla pressione oculare guidati dal dottor Alessandro Perrone.

Un bilancio ampiamente positivo segna la conclusione della campagna itinerante "La Prevenzione non va in vacanza", l'iniziativa promossa e sostenuta dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) della Calabria in stretta collaborazione con la Fondazione Sezione Italiana IAPB di Roma. Nel corso dei mesi estivi, le attività di sensibilizzazione e gli esami gratuiti hanno interessato diverse località del territorio regionale per poi culminare nella tappa finale ospitata all'interno del gabinetto oculistico della sede UICI di Rende. I dati consuntivi confermano una risposta rilevante da parte della popolazione, con un totale di oltre 150 screening effettuati complessivamente sul territorio, 31 dei quali registrati proprio durante l'ultima giornata d'esami a Rende, a testimonianza di una crescente sensibilità dei cittadini verso la tutela della salute visiva.

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Il sostegno dell'UICI e il valore del volontariato medico

L'appuntamento conclusivo ha visto in prima linea i vertici regionali dell'associazione e la disponibilità del personale medico specializzato, impegnato nell'erogazione di visite accurate senza alcun costo per la struttura o per l'utenza.

«Il Consiglio Regionale in collaborazione con la Fondazione IAPB di Roma ha organizzato questa giornata di screening sul territorio regionale, in questo caso la facciamo nel gabinetto oculistico della sezione di Cosenza. Grazie al nostro amico il dottor Perrone, che è sempre presente ogni volta che si chiama (e adesso l'ho chiamato come consigliere regionale, ma anche quando lo chiamavo come consiglio provinciale è sempre presente) e voglio sottolineare che lui è presente gratuitamente, le visite le fa gratuitamente a tutti quanti noi. Quindi voglio ringraziare a tutti, al dottore soprattutto, per queste cose che lui fa per salvaguardare gli occhi nostri, ma soprattutto gli occhi di tutti quanti», ha dichiarato il presidente dell'UICI Calabria, Pietro Testa.

Lo screening sul glaucoma e i rischi delle malattie silenziose

L'attività clinica svolta a Rende si è focalizzata in particolar modo sull'individuazione precoce dei fattori di rischio legati all'aumento della pressione intraoculare, parametro fondamentale per prevenire patologie degenerative irreversibili che insorgono spesso in modo asintomatico.

«Ho aderito molto volentieri all'invito del presidente Testa alla giornata "La prevenzione non va in vacanza", perché è sempre molto importante fare attenzione alla salute dei nostri occhi e della nostra vista. Spesso non ci pensiamo, trascuriamo, ma per questo appunto ci sono queste associazioni molto importanti: l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e l'Unione Italiana Ciechi, che sono sempre attenti all'aspetto preventivo, che è fondamentale.

Oggi stiamo svolgendo un'attività di prevenzione soprattutto mirata all'ipertono oculare, cioè a tutte quelle condizioni che possono portare a un aumento della pressione oculare, soprattutto in pazienti con familiarità. E noi sappiamo che il glaucoma è il silenzioso ladro della vista, vale a dire è una malattia silenziosa che non nelle prime fasi non dà segno di sé, però può portare dei danni irreversibili.

Quindi la prevenzione è fondamentale, perché con la prevenzione si possono ridurre moltissimo poi i danni visivi e quindi l'ipovisione e la cecità. E non si deve mai arrivare a questo, bisogna prevenire e lavorare molto sulla prevenzione. Quindi grazie sempre per queste iniziative alle quali io aderisco sempre molto volentieri perché credo in questa cosa e ne faremo sicuramente altre iniziative in futuro, poi le il direttivo e tutti i dirigenti faranno sapere con dovuta pubblicità quelle che saranno le ulteriori iniziative nel decorso dell'anno», ha spiegato l'oculista Alessandro Perrone.