Formula 1, Robin Räikkönen entra nel vivaio Red Bull a soli 11 anni

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Il figlio dell’ex campione del mondo Kimi Räikkönen inizierà nel 2027 il proprio percorso nel prestigioso programma dedicato ai giovani piloti

La Red Bull Racing guarda al futuro e punta su un altro figlio d’arte. La scuderia austriaca ha annunciato l’ingresso di Robin Räikkönen, figlio undicenne dell’ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Räikkönen, nel proprio programma di sviluppo.

Il giovane finlandese, conosciuto nel mondo del karting con il soprannome di Ace, entrerà ufficialmente nel Red Bull Junior Team dal 2027. Robin si è già distinto nelle competizioni di kart, mostrando velocità, capacità di gestione della gara e una notevole maturità per la sua età. (redbullracing.com)

Il percorso verso la Formula 1

L’ingaggio rappresenta un primo passo importante, ma il cammino verso la Formula 1 sarà necessariamente lungo e graduale. Red Bull intende accompagnare la crescita di Robin senza esercitare pressioni eccessive, mettendogli a disposizione esperienza, risorse e un programma costruito per svilupparne il talento.

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Il team principal Laurent Mekies ha evidenziato le qualità già dimostrate dal giovane pilota nel karting, sottolineando soprattutto la sua velocità, la capacità di leggere le gare e l’atteggiamento concentrato.

Una scuola che ha formato numerosi campioni

Il programma giovani della Red Bull è considerato uno dei più importanti dell’automobilismo internazionale. Nel corso degli anni ha contribuito alla formazione di piloti come Sebastian Vettel e Max Verstappen, entrambi diventati campioni del mondo di Formula 1.

L’obiettivo non sarà accelerare i tempi, ma permettere a Robin Räikkönen di crescere progressivamente e di affrontare le diverse categorie dell’automobilismo con la preparazione necessaria.

Kimi Räikkönen sostiene il percorso del figlio

Kimi Räikkönen ha accolto con entusiasmo la scelta della Red Bull, riconoscendo nella struttura austriaca un ambiente adatto a sostenere la crescita sportiva del figlio.

Il campione finlandese, vincitore del Mondiale di Formula 1 nel 2007 con la Ferrari, ha concluso la propria carriera con 21 vittorie e 103 podi. Ora sarà Robin a provare a costruire il proprio percorso, portando avanti uno dei cognomi più conosciuti nella storia recente della Formula 1. (reuters.com)

Correzione importante: il giovane pilota si chiama Robin Räikkönen, non Mika Räikkönen. Mika è invece il nome dell’ex campione finlandese Mika Häkkinen.