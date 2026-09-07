Una 24.a Running Coop da record. Corsa e sorrisi alla marcialonga

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Marcialonga Running Coop ha chiuso la 24.a edizione tra la soddisfazione generale

Tra le Valli di Fiemme e Fassa circa 1.800 partecipanti da quasi 30 nazioni e 73 province

Grande entusiasmo anche tra staffette, Coop Running Trophy e Run Ex Alto Trophy

Davide Stoffie: “Un’edizione da record che ci dà ulteriore stimolo in vista del 2027”

In circa 1.800 hanno sgambettato sabato nella Marcialonga Running Coop, in una 24.a edizione che tra corse e sorrisi si è confermata appuntamento particolarmente sentito e amato da concorrenti italiani e stranieri. Con partecipanti giunti da quasi 30 nazioni e ben 73 province italiane, la Marcialonga Running Coop ha registrato numeri da record, come racconta a mente fredda il segretario generale Davide Stoffie: “È stata un’edizione speciale. Abbiamo eguagliato il record di partecipanti del 2014 e questo non può che farci piacere. Vedere così tanta gente entusiasta e accogliere tanti complimenti ci dà un’ulteriore spinta verso il 2027, ma è anche il coronamento dei tanti cambiamenti che abbiamo introdotto negli anni e che si dimostrano funzionare, insieme ad un programma sempre più ricco e coinvolgente”.

In una giornata perfetta, tanto dal punto di vista meteorologico quanto da quello organizzativo, le Dolomiti trentine hanno fatto da splendida cornice alle vittorie di Said Boudalia e Greta Haselrieder sulla distanza regina dei 26 km, e di Collins Kiplangat (KEN) e Giorgia Bonci nella mezza maratona.

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Come da tradizione, il comitato di Marcialonga ha arricchito la giornata con numerosi appuntamenti dedicati a tutti, a partire dalla Minirunning che ha inaugurato il pomeriggio nel centro di Moena, passando per il fornito Expo Village, le numerose staffette e le appassionanti sfide nelle sfide della Run Ex Alto Trophy e del Coop Running Trophy.

Sono state più di settanta le squadre degli staffettisti che si sono divisi le fatiche della 26 km in tre frazioni, chi tra amici, conoscenti e familiari. A vincere per la seconda volta consecutiva è stata la squadra maschile del Team Futura Trentino formata dai fondisti Stefano Mich, Stefano Dal Magro e Mattia Armellini. A conquistare la staffetta mista è stato invece il team “Sehr Gut!” dei trentini Giulia Dallio e Filippo Reppucci e dell’altoatesino Ulrich Mattivi, mentre il “VANtastic Three” dell’altoatesina Nicole Egger e delle trentine Valentina Monsorno e Anna Santini ha fatto sua la staffetta femminile.

Dopo l’esordio dell’anno scorso, la 2.a Run Ex Alto Trophy si è confermata un successo, accogliendo in gara gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Il trofeo, organizzato in collaborazione con ANPd’I, ha premiato Daniele Lanza (Sport Club Brescia) e Anna Giunchi (ASD Esercito) sulla 26 km e il team Paracadutisti Bao 1 di Nicola Federici, Alessandro Rossi e Luigi Bacco tra le staffette zavorrate. In tantissimi, circa trecento, anche coloro che hanno concorso per l’ambito trofeo in legno di cirmolo del Coop Running Trophy, sfida dedicata ai soci Coop. Le vittorie sono andate a Davide Parisi e Claudia Andrighettoni sulla 26 km e a Francesco Mariani e Giorgia Bonci sulla mezza maratona. Numerose anche le presenze norvegesi, molti dei quali in rappresentanza di Coop Norvegia, con il Team Obs Bygg 1 che per il secondo anno consecutivo ha celebrato il successo nella staffetta.

Correre la Marcialonga Running Coop significa anche mettersi alla prova nell’ultimo appuntamento annuale del brand trentino, e perciò l’ultima e decisiva tappa della combinata Punto3 Craft, format che unisce i risultati dei partecipanti dei team nei tre eventi su sci, bici e corsa. Vittoria che è andata ai “Catch Us If You Can” di Greta Haselrieder, Paolo Fanton e Rene Schroffenegger, capaci di concludere il trittico in 08h21’57”, con più di un’ora di vantaggio sugli inseguitori.

Prima di dare l’appuntamento al prossimo anno con gli eventi firmati Marcialonga, lo spettacolo della 24.a Running Coop potrà essere rivissuto attraverso un’ampia sintesi TV in onda nei prossimi giorni su Rai Sport: Stay tuned!

Info: www.marcialonga.it