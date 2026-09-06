Elezioni in Sassonia-Anhalt: il BSW sfonda la soglia e ridisegna gli equilibri politici

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Le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt hanno prodotto un risultato che pochi si aspettavano: il partito populista di sinistra BSW è riuscito a superare di misura la soglia di sbarramento del 5%, conquistando 4 seggi nel parlamento locale. Questo risultato, apparentemente marginale, ha un impatto enorme sugli equilibri politici della regione.

AfD a un passo dalla maggioranza assoluta

L'Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto 39 seggi, tre in meno rispetto alla maggioranza assoluta. Questo margine così stretto rende il BSW, che è stato l'unico partito a dichiararsi disponibile a una potenziale collaborazione con l'AfD, l'ago della bilancia nella composizione del prossimo governo regionale. La situazione è inedita e apre scenari politici complessi.

Il ruolo di ago della bilancia del BSW

Il BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, si trova ora in una posizione di forza inaspettata. La sua apertura al dialogo con l'AfD lo rende un interlocutore privilegiato, ma anche una variabile impazzita per i partiti tradizionali. La CDU, che probabilmente cercherà di formare una coalizione, dovrà fare i conti con questa nuova realtà politica.

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Le reazioni della politica tedesca

I leader nazionali osservano con attenzione quanto sta accadendo in Sassonia-Anhalt. Il risultato del BSW potrebbe rappresentare un precedente per altre regioni e influenzare le dinamiche politiche a livello federale. Il dibattito su possibili alleanze con l'AfD, fino a ieri considerato un tabù, sembra destinato ad alimentare il confronto nei prossimi mesi.

In ogni caso, la politica tedesca si trova di fronte a una frammentazione crescente, con partiti nuovi che conquistano spazi e modificano gli schemi tradizionali. La Sassonia-Anhalt diventa così un laboratorio politico da osservare con attenzione.