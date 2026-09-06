Europei di pallavolo femminile, l'Italia cede alla Turchia in finale: termina il sogno del tris

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La nazionale italiana di pallavolo femminile si ferma sul gradino più alto del podio continentale. Nella finale degli Europei 2025, giocata ad Ankara, le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia padrona di casa con il punteggio di 2-3 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10). Un epilogo amaro per una squadra che aveva conquistato nell'ultimo biennio il titolo mondiale e quello olimpico, ma che questa volta ha dovuto cedere il passo a un avversario trascinato dal calore del proprio pubblico.

Una partita altalenante e ricca di emozioni

Il match è stato un vero e proprio thriller sportivo. L'Italia è partita fortissimo, vincendo il primo set con un netto 25-16, ma la Turchia ha reagito prontamente nel secondo, imponendosi 25-22. Nel terzo parziale le azzurre hanno dominato in lungo e in largo, chiudendo 25-12, facendo sperare in una vittoria in quattro set. La reazione delle padrone di casa non è però tardata: il quarto set è stato vinto dalle turche 25-21, portando la finale al tie-break. Nel quinto e decisivo set, l'equilibrio ha regnato fino a metà parziale, poi la Turchia è riuscita a scappare via e a chiudere 15-10, scatenando la festa del proprio pubblico.

Le chiavi della sconfitta azzurra

L'analisi della gara evidenzia come l'Italia abbia avuto un rendimento a fasi alterne, commettendo troppi errori in battuta e in ricezione nei momenti cruciali. La Turchia ha invece giocato con grande solidità, trovando nelle sue stelle, come Ebrar Karakurt e Melissa Vargas, le principali artefici del successo. Le azzurre hanno comunque lottato fino all'ultimo pallone, dimostrando carattere e orgoglio, ma stavolta non è bastato. Per la pallavolo italiana, si tratta di una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, ma che non cancella i recenti trionfi iridati e olimpici. La squadra di Julio Velasco avrà ora tempo per rifiatare e prepararsi ai prossimi impegni internazionali, con l'obiettivo di tornare a vincere di nuovo.

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Il rammarico di un percorso quasi perfetto

L'Europeo delle azzurre era stato fin lì impeccabile, con un percorso netto e senza sconfitte. In finale, però, l'ostacolo Turchia si è rivelato insormontabile. La prestazione complessiva, al di là dell'esito, lascia comunque buone indicazioni in vista degli appuntamenti futuri. Il movimento pallavolistico femminile italiano, del resto, è in grande crescita, e la base di talento è solida. La delusione per la sconfitta è grande, ma la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli resta intatta. L'appuntamento ora è alle prossime competizioni, dove l'Italia cercherà di tornare protagonista assoluta.