Ardore: domani la finale del “Premio Alfredo Filippone” tra letteratura, giovani e associazionismo.

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Il 5 settembre sul lungomare di Ardore la cerimonia conclusiva della nona edizione del concorso letterario nazionale promosso da Anas Calabria.

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per Anas Calabria, realtà impegnata da quattordici anni sul territorio regionale e da diciannove anni a livello nazionale nella promozione dell’associazionismo, della cultura, della partecipazione sociale e dell’inclusione.

L’appuntamento è fissato per il 5 settembre alle ore 22.30, quando il lungomare di Ardore, nella suggestiva cornice dello stabilimento balneare “Dèjà-Vu”, farà da sfondo alla cerimonia conclusiva della nona edizione del Concorso Letterario Nazionale Alfredo Filippone.

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L’iniziativa rappresenta ormai un punto di riferimento per numerose scuole italiane e coinvolge ogni anno studenti, docenti, famiglie e personalità del mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni. Al centro del progetto ci sono i giovani e il loro rapporto con la scrittura, uno strumento capace di favorire creatività, riflessione e confronto.

Un premio nazionale dedicato ai giovani e alla cultura. Il Premio Alfredo Filippone nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria degli studenti e offrire alle nuove generazioni uno spazio nel quale esprimere idee, emozioni e sensibilità attraverso la parola scritta. La nona edizione conferma la crescente partecipazione al concorso: sono infatti sessanta i finalisti, provenienti da diverse scuole medie italiane, che hanno raggiunto l’ultima fase della competizione.

Un risultato significativo non soltanto per i ragazzi che hanno partecipato, ma anche per gli istituti scolastici che hanno scelto di sostenere il progetto. Il concorso diventa così un'occasione per avvicinare gli studenti alla lettura e alla scrittura e, allo stesso tempo, per creare un ponte tra realtà scolastiche appartenenti a territori differenti.

Anas Calabria protagonista dell’evento ad Ardore. A promuovere la manifestazione è Anas Calabria, associazione nazionale di azione sociale che da anni porta avanti iniziative culturali, sociali e ricreative rivolte alle comunità.

Nel corso della sua attività, l’associazione ha realizzato numerosi progetti di inclusione sociale e organizzato eventi capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Il Concorso Letterario Nazionale Alfredo Filippone si inserisce proprio in questo percorso, mettendo al centro la cultura e le nuove generazioni. A guidare la serata sarà Gianfranco Sorbara, presidente regionale di Anas Calabria, che introdurrà e coordinerà i diversi momenti della cerimonia.

Gli interventi istituzionali e la giuria del Premio Alfredo Filippone. La serata di premiazione ad Ardore sarà caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti e rappresentanti delle istituzioni. Dopo l’introduzione affidata a Gianfranco Sorbara, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Ardore e dei dirigenti degli istituti scolastici frequentati dai giovani finalisti. Particolarmente significativo sarà poi il contributo della giuria, chiamata a raccontare il percorso che ha accompagnato la selezione degli elaborati.

Tra i componenti figura l’avvocato Silvano Filippone, figlio del professor Alfredo Filippone e noto professionista del Foro di Locri. La giuria comprende inoltre William Egidi, pediatra ad Ascoli Piceno e segretario provinciale dei pediatri di libera scelta, e Patrizia Scanu, psicologa e insegnante attiva in provincia di Cuneo.

La presenza di professionalità provenienti da ambiti diversi conferma la volontà del premio di offrire ai giovani uno sguardo ampio sui temi della cultura, della formazione e della crescita personale.

Ospiti illustri per la cerimonia finale. La premiazione del concorso letterario nazionale vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo istituzionale e sportivo. Le conclusioni della serata saranno affidate ad Anselmo Scaramozzino, presidente dell’AIA Locri, all’onorevole Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Calabria, e a Saverio Mirarchi, presidente del Comitato Regionale Calabria della FIGC.

La presenza di rappresentanti delle istituzioni e dello sport contribuisce ad ampliare il significato dell’iniziativa, che non si limita alla competizione letteraria ma propone un momento di incontro tra scuola, territorio, associazionismo e società civile.

Sessanta finalisti da diverse scuole italiane. Uno degli elementi più significativi di questa nona edizione del Premio Alfredo Filippone è la partecipazione di sessanta studenti finalisti, arrivati all’ultima fase del concorso dopo il percorso di selezione.

La presenza di ragazzi provenienti da diverse aree d’Italia testimonia la capacità dell’iniziativa di superare i confini regionali e di costruire una rete tra istituti scolastici e comunità differenti. Per i giovani finalisti, la serata di Ardore rappresenterà quindi non soltanto il momento della proclamazione dei vincitori, ma anche un'occasione di incontro e condivisione con gli altri partecipanti, con i docenti e con gli ospiti della manifestazione.

Ardore al centro di una serata dedicata alla cultura. La scelta del lungomare di Ardore come location della cerimonia aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla manifestazione. La serata si svolgerà all’interno dello stabilimento balneare “Dèjà-Vu”, in un contesto che unisce il carattere estivo dell’evento alla dimensione culturale del premio.

Il 5 settembre, dunque, Ardore sarà il punto di incontro per una manifestazione che mette insieme letteratura, scuola, giovani e associazionismo, confermando la vocazione di Anas Calabria alla realizzazione di iniziative capaci di creare partecipazione e attenzione sul territorio.

La nona edizione del Concorso Letterario Nazionale Alfredo Filippone si prepara così a vivere il suo momento conclusivo, con sessanta giovani finalisti pronti a condividere il risultato del loro percorso e una serata arricchita dalla presenza di personalità del mondo culturale, istituzionale e sportivo.